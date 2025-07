Paulo Caleffi confirmou, nesta segunda-feira (14), que desistiu da candidatura à presidência do Grêmio. A decisão foi tomada após Marcelo Marques, um de seus concorrentes no pleito, anunciar a compra dos direitos de gestão da Arena do Grêmio e posterior transferência para o clube, na última sexta-feira (11).

— Eu entendi, depois de muita reflexão, e foram muitas conversas, que, com grande gesto que o Marcelo Marques realizou, da compra da Arena e posterior doação ao nosso clube, que um processo eleitoral só atrairia desgaste, só atrairia um ambiente bélico, e eu não estava disposto a expor a minha família e nem o clube a isso. Mas foi uma reflexão que tomei com a consciência extremamente tranquila — afirmou Caleffi em vídeo divulgado no seu Instagram nesta segunda-feira (14).

Marcelo Marques, pré-candidato à presidência do Grêmio. (Foto: Reprodução/Instagram)

Caleffi tinha ídolos gremistas como aliados

Vice-presidente de futebol do Grêmio no primeiro semestre de 2023, Caleffi anunciou pré-candidatura à presidência do clube em 4 de junho. Considerado o principal concorrente de Marcelo Marques no pleito, o ex-dirigente tinha, entre suas bandeiras, as presenças de Maicon e Danrlei, ídolos gremistas, como coordenador técnico e gerente de futebol, respectivamente, caso fosse eleito.

Demais pré-candidatos ainda não se posicionaram oficialmente

Até agora, Caleffi é o único a anunciar, publicamente, a retirada da candidatura. Até segunda ordem, seguem no pleito Denis Abrahão, Sérgio Cannozi e Gladimir Chiele.

O processo eleitoral do Grêmio acontece entre setembro e novembro deste ano. Inicialmente, serão renovadas 150 das 300 cadeiras do Conselho Deliberativo, além de 30 dos 60 suplentes. Depois disso, ocorre a eleição à presidência do clube para o próximo triênio.