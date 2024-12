Retrospectiva 2024: relembre como foi o ano do Grêmio

O Grêmio viveu um 2024 fora do esperado. Apesar de ter iniciado o ano levantando a taça do Campeonato Gaúcho, enfrentou uma das maiores tragédias da história do Rio Grande do Sul e terminou fugindo do rebaixamento e sem técnico. Assim, o Lance! relembra com você como foram os 12 meses do Tricolor.

Campeão Gaúcho e marca histórica

O Grêmio começou a temporada com um objetivo: ser campeão do Gauchão. Após eliminar o Caxias nas semifinais e ver o seu maior rival ser eliminado de forma precoce, o Tricolor enfrentou o Juventude na grande decisão.

Após um empate em 0 a 0 no Alfredo Jaconi, o Tricolor levou a melhor em casa ao vencer o Juventude por 3 a 1. Pelo sétimo ano consecutivo, o Grêmio foi campeão gaúcho. Essa marca não era atingida há mais de 50 anos, desde 1968.

Grêmio foi heptacampeão gaúcho em 2024 Foto: Maxi Franzoi/AGIF

Logo na sequência, o Grêmio iniciou sua trajetória na Libertadores e no Campeonato Brasileiro - nos dois com o pé esquerdo. Apesar disso, o time foi melhorando nas competições: conquistou uma vitória heróica contra o Estudiantes, em La Plata, e duas vitórias seguidas no Brasileirão. Até que chegou a enchente.

Enchentes atingem a Arena

É impossível falar de 2024 sem relembrar das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. No final de abril, Porto Alegre sofreu com as águas que inundaram não somente a cidade, como a Arena do Grêmio. Localizada no bairro Humaitá, a casa gremista ficou semanas embaixo d‘água e precisou de uma grande restauração para voltar a ser utilizada.

Arena do Grêmio foi afetada pelas enchentes (Foto: Emanuel Prestes/Arena do Grêmio)

Foi apenas no dia 1º de setembro que o Grêmio voltou a jogar na sua casa - mais de 175 dias depois do último jogo. Enquanto não podia atuar na Arena, o Tricolor virou um time itinerante e comandou suas partidas em diversos estádios do país, como o Kleber Andrade, no Espírito Santo, e o Couto Pereira, em Curitiba - todos longe de Porto Alegre e da sua torcida.

Eliminações

Jogar fora de casa não é fácil e mandar os seus jogos longe da sua torcida, mais ainda. O Grêmio chegou às fases eliminatórias da Libertadores e Copa do Brasil, mas sem a Arena, foi obrigado a jogar no Couto Pereira, em Curitiba - mais de 800 km de distância de Porto Alegre.

Em um mês, o Tricolor deu adeus às competições nas penalidades. Na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Corinthians, nas oitavas de final. Na mesma fase, viu o Fluminense levar a melhor nos pênaltis e avançar na Libertadores. Era o fim de dois sonhos.

Fluminense elimina o Grêmio nas oitavas de final da Libertadores (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

O primeiro dinamarquês do Grêmio

A janela de contratações do meio do ano trouxe uma surpresa para a torcida gremista: Martin Braithwaite. O atacante foi o primeiro dinamarquês da história do clube e não levou muito tempo para virar xodó da torcida.

Apesar de ser dinamarquês, Braithwaite fala espanhol e revelou ser apaixonado pelo futebol brasileiro. Logo na sua estreia com a camisa tricolor, marcou um hat-trick, o que fez a torcida relembrar o primeiro jogo de outro estrangeiro: Luis Suárez.

Braithwaite caiu nos encantos da torcida do Grêmio (Foto: Luis Felipe Amorin/AGIF)

Briga contra o rebaixamento e vaga na Sul-Americana

A partir de então, o Grêmio foca no Campeonato Brasileiro e na luta contra o rebaixamento. Foi somente na antepenúltima rodada, contra o São Paulo, que o Tricolor se afastou de qualquer perigo ao vencer, em casa, por 2 a 1.

O foco, então, passou a ser uma vaga na Sul-Americana, que chegou somente na última rodada. Apesar de perder para o Corinthians, os resultados paralelos asseguraram o Grêmio na 14ª colocação da competição, levando a última vaga.

Despedida de um ídolo

O último jogo da temporada tampouco importou o resultado. Com a Arena lotada, Pedro Geromel entrou em campo para o seu último jogo da carreira. Com contrato até o final da temporada, o zagueiro anunciou sua aposentadoria.

O ídolo gremista foi homenageado em campo - e fora dele. Em dez anos, o jogador de 39 anos defendeu a camisa do Tricolor em 407 jogos e marcou 15 gols, além de ajudar o Clube a encerrar o jejum de títulos, conquistando a Copa do Brasil de 2016, a Libertadores de 2017, assim como sete estaduais. Fora de campo, o ídolo foi agraciado com o título de Cidadão Honorário de Porto Alegre.

Como fica o comando do Grêmio?

Após um ano atípico e com o resultado considerado abaixo do esperado, Renato Gaúcho se desligou do Grêmio, assim como o vice-presidente de futebol, Antônio Brum. A vaga de dirigente foi prontamente preenchida com Alexandre Rossato. Já a de técnico...

Até este sábado (28), o Grêmio, oficialmente, não anunciou um novo nome para comandar a equipe em 2025. O presidente Alberto Guerra revelou que já tem um pré-contrato assinado com o novo comandante, mas não revelou nomes. Gustavo Quinteros, que foi campeão argentino com o Vélez Sarsfield, é o mais cotado para a vaga.