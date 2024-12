Grêmio promove homenagens a Geromel em jogo de despedida do ídolo

Geromel fará a sua última partida pelo Grêmio neste domingo (8), contra o Corinthians, às 16h (de Brasília). Em 11 temporadas, o zagueiro disputou 409 jogos e conquistou 12 títulos no Tricolor Gaúcho, incluindo a Libertadores e Copa do Brasil. Com 39 anos, o jogador vai se aposentar após o final da temporada.

➡️Geromel será titular do Grêmio pela última vez; confira escalação

Com tamanha idolatria, o zagueiro será homenageado pelo clube no duelo na Arena do Grêmio. Antes de começar o jogo, uma ação da diretoria em parceria com a patrocinadora Esportes da Sorte, distribuiu 30 mil máscaras com o rosto de Geromel.

O Grêmio pretende realizar outras homenagens durante o jogo. Serão distribuídas nove mil faixas de capitão para os torcedores, em homenagem ao papel desempenhado pelo zagueiro durante sua trajetória na equipe.

Fora do estádio, o clube gaúcho fará o último da exposição "Pedro Geromel -Mito Tricolor", inaugurada no dia 23 de novembro, que homenageia o zagueiro e apresenta detalhes sobre a trajetória do jogador no Imortal, que começou em 2013.

Antes do jogo, o clube comunicou que os torcedores gremistas devem esperar no estádio ao final da partida, pois haverá uma homenagem em campo ao zagueiro do Tricolor Gaúcho.

Geromel vai se aposentar da carreira de jogador de futebol (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Jogo vale muito ao Grêmio

Além das festividades, o confronto contra o Corinthians terá grande peso ao Tricolor Gaúcho. Em 12º lugar com 45 pontos, o Grêmio precisa ao menos empatar a partida para garantir uma vaga na próxima Copa Sul-Americana.

Renato Gaúcho escalou a equipe gaúcha com: Caíque; João Pedro, Pedro Geromel, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Pavón e Soteldo; Diego Costa e Braithwaite.

Despedidas no Tricolor

Não apenas Geromel faz seu último jogo com a camisa do Grêmio, como também Fábio. O lateral-direito anunciou, na sexta-feira (6), que também se aposentará ao final da temporada. Aos 34 anos, o jogador sofre com lesões frequentes que o impedem de manter um ano regular. Com isso, fará sua despedida neste domingo.