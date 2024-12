Retrospectiva 2024: o ano da volta por cima do artilheiro do Brasil, Yuri Alberto

Em 27 de janeiro, no jogo entre Corinthians e São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, Mano Menezes, aos gritos, chamou Yuri Alberto de "burro". O atacante havia cometido uma falta no campo de ataque, o que enfureceu o treinador do Timão. A derrota por 1 a 0, em partida válida pelo Paulistão, deixou o jogador desmoralizado, e ele saiu de campo abalado.

Após o fracasso no torneio estadual, Mano Menezes foi demitido, mas sua dura fala ainda ecoava na mente de Yuri Alberto. No entanto, o centroavante de 23 anos não imaginava que, no final do mesmo ano, ele seria aclamado pela Fiel e encerraria a temporada como o artilheiro do Brasil.

Confiança dos treinadores

Yuri Alberto voltou a ter mais oportunidades com António Oliveira, treinador com quem já havia trabalhado no Santos. O português passou a escalar o atacante com mais frequência, e ele teve boas atuações. Entretanto, o Corinthians venceu apenas um jogo nas 13 primeiras rodadas do Brasileirão, e no primeiro turno, o centroavante marcou quatro gols.

Após a demissão de Mano Menezes, Ramón Díaz assumiu o comando e deu respaldo a Yuri Alberto. Emiliano Díaz, auxiliar-técnico do Timão, sempre defendeu o atacante nos momentos de crise, como após as quartas de final da Copa do Brasil contra o Juventude, quando o jogador foi muito criticado pela Fiel.

— Goleadores passam por momentos difíceis. Vamos trabalhar acreditando nele, dando moral e apoio. Hoje não foi um jogo bom dele, sabemos disso. Mas não é fácil para quem não vem jogando muito. A série está aberta, acreditamos no Yuri e em todos os atacantes — disse o argentino após a derrota do Timão por 2 a 1 contra o Juventude, no dia 30 de agosto.

Reviravolta na temporada

Sem cair em clichês, é seguro afirmar que o ano de 2024 de Yuri Alberto foi marcado por altos e baixos. Em setembro, o Corinthians contratou o holandês Memphis, e foi ao lado dele que o atacante viveu a melhor temporada de sua carreira.

O jogador terminou o ano como o maior artilheiro do futebol brasileiro, com 31 gols, e liderou o ranking de goleadores do Brasileirão, empatado com Alerrandro, do Vitória, ambos com 15 gols. Na competição, a dupla formada por Yuri Alberto e Memphis fez impressionantes 19 gols nas últimas dez partidas do Timão.

Jogador terminou o ano como artilheiro do Brasileirão (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Recorde de vitórias e vaga na Libertadores

A atuação da dupla neste período ajudou o Corinthians a somar nove vitórias seguidas na reta final do Brasileirão e bater o recorde de triunfos consecutivos na era de pontos corridos do torneio, junto a Internacional, em 2020, e Atlético-MG, em 2021. O clube garantiu vaga na próxima edição da Libertadores.

Sul-Americana: boa campanha e recorde no Corinthians

Na Sul-Americana, o Corinthians foi eliminado na semifinal pelo Racing, da Argentina. No entanto, Yuri Alberto se destacou, marcando nove gols e se tornando o maior artilheiro do clube em torneios continentais desde Luizão, na Libertadores de 2000. O atacante ficou com a vice-artilharia da competição.

