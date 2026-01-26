CBF confirma confrontos da primeira fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil de 2026, a primeira das nove etapas da competição. O sorteio oficial dos mandados de campo serão realizados na próxima quarta-feira (28), às 15h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro (RJ).

A CBF definiu os confrontos com base no Ranking Nacional de Clubes. Os 28 times com menor pontuação se enfrentam em busca de uma vaga na próxima fase. Em partidas únicas, os clubes com melhor campanha no estadual têm a vantagem de avançar em caso de empate.

Entre os destaques da etapa inicial estão Madureira/RJ x Baré/RR, Sampaio Corrêa/RJ x Desportiva/ES, Velo Clube/SP x Vasco/AC, Primavera/SP x Araguaína/TO, Betim/MG x Piauí/PI e Porto/BA x Serra Branca/ES.

Cabe ressaltar que a Copa do Brasil de 2026 terá um número recorde de participantes em sua história, com 126 clubes. Desde a primeira realização, em 1989, esta será a primeira vez que a competição reunirá mais de 100 equipes. Nesta 38ª edição, o torneio contará ainda com 17 estreantes e alcançará a marca de 415 clubes participantes ao longo de toda a sua história, desde 1989.

A primeira fase terá como datas-bases os dias 18 e 19 de fevereiro.

Veja abaixo todos os confrontos da primeira fase

Ji-Paraná-RO x Pantanal Independente-AP x Ivinhema-MS Madureira x Baré-RR Gama-DF x Monte Roraima Galvez-AC x Guaporé-RO Velo Clube-SP x Vasco-AC Primavera-SP x Araguaína-RO Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária-ES Betim-MG x Piauí Tirol-CE x América de Propriá-SE Santa Catarina x IAPE-MA Porto-BA x Serra Branca-PB Maguary-PE x Laguna-RN Bragantino-PA x Primavera-MT

Copa do Brasil de 2026

A ampliação do número de equipes impacta diretamente a estrutura da Copa do Brasil de 2026, que terá nove fases eliminatórias, duas a mais do que em 2025. A primeira fase será disputada pelos 28 clubes com pior colocação no Ranking Nacional da CBF, e os 14 vencedores avançam para a segunda fase.

Os classificados se juntam a outros 72 clubes que entram diretamente nessa etapa. A terceira fase contará com a entrada dos campeões da Série C, Série D, Copa Verde e Copa do Nordeste. Neste último caso, o Confiança herdou a vaga do Bahia, que já havia se classificado pelo Campeonato Brasileiro. Esses quatro clubes se unem aos 44 classificados das fases iniciais.

A divisão de vagas entre as federações estaduais segue o critério estabelecido pela CBF. São Paulo e Rio de Janeiro terão seis representantes cada, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná, cinco, e Ceará, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso, Amazonas, Goiás, Santa Catarina, Bahia e Pará, quatro. As demais federações contarão com três clubes cada.