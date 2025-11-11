Luis Castro reforça ligação com brasileiros em passagem pelo Al-Wasl

Desligado do Al-Wasl nos últimos dias, Luis Castro reforçou a ligação com jogadores brasileiros na passagem pelos Emirados Árabes. Em seu último trabalho, o treinador português trabalhou com 11 jogadores nascidos em terras tupiniquins e conseguiu criar uma grande simbiose com esses atletas.

Sob comando de Luis Castro, o Al-Wasl fez 14 partidas oficiais, tendo nove vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Nesse período, a equipe do português marcou 33 gols, sendo 15 tentos feitos por brasileiros, o que representa 45,4% das vezes em que seu time balançou as redes dos rivais.

O maior goleador dentre os brasileiros na passagem de Luis Castro pelo Al-Wasl foi Fábio Lima, que é naturalizado, atua pelos Emirados Árabes e marcou seis gols. O treinador também pôde reencontrar o zagueiro Adryelson com quem trabalhou no Botafogo entre 2022 e 2023, que balançou as redes três vezes.

Na breve passagem, Luis Castro deixou o Al-Wasl na 4ª colocação da UAE Pro League, na liderança do Grupo A da Copa AFC e classificado para a segunda fase da Copa da Liga dos Emirados Árabes. Isso tudo com o tempero dos 10 brasileiros sendo essencial para uma campanha positiva, mas que se encerrou de forma precoce.

Relação de Luis Castro com brasileiros

Em sua carreira, Luis Castro sempre trabalhou com jogadores brasileiros até mesmo quando trabalhou fora de Portugal. Em sua passagem pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, o treinador chegou a utilizar seis atletas nascidos em terras tupiniquins em uma semifinal de Europa League contra a Inter de Milão.

O comandante também possui uma passagem marcante pelo Botafogo, tendo colocado o Alvinegro no cenário para voltar a competir por títulos nacionais. No entanto, Luis Castro deixou o Glorioso durante o Brasileirão de 2023 e com uma larga vantagem na liderança.

Neste momento, Luis Castro está livre no mercado e está aberto a escutar novas ofertas para dar um novo rumo a sua carreira. É possível que o nome do português seja buscado por clubes brasileiros na próxima temporada.

