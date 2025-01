Quinteros desembarca em Porto Alegre e inicia trabalho no Grêmio

Gustavo Quinteros já está em Porto Alegre. O novo técnico do Grêmio iniciou os trabalhos e será apresentado oficialmente na tarde desta segunda-feira (6) pelo vice de futebol Alexandre Rossato e o diretor de futebol Guto Peixoto.

Mercado da Bola: live diária estreia hoje no Lance! analisando Gabigol no Cruzeiro

O técnico argentino desembarcou na capital gaúcha no final da tarde de domingo (5) junto da sua comissão técnica. Eles já participaram de reuniões de planejamento da temporada no CT Luiz Carvalho e também conheceram a equipe de apoio, além das instalações.

No desembarque, o técnico foi recebido por alguns torcedores que estavam presentes no aeroporto. Quinteros não concedeu entrevista, mas revelou estar feliz em assinar com o Grêmio.

A chegada de Gustavo Quinteros em Porto Alegre.



Além de Quinteros, chegam ao Grêmio os auxiliares Leandro Desábato, Maximiliano Quezada e Rodrigo Quinteros, mais o preparador físico Hugo Roldán. O Tricolor também anunciou, recentemente, o retorno do preparador físico Rogério Dias e a chegada do preparador de goleiros Mateus Famer. James Freitas se mantém na comissão.

Confira a nota:

O vice de futebol Alexandre Rossato e o diretor de futebol Guto Peixoto farão a apresentação oficial do técnico Gustavo Quinteros às 17h desta segunda-feira, 6/1, na sala de coletivas do CT Luiz Carvalho. Após, o novo técnico gremista atenderá a imprensa em entrevista coletiva.

CT do Grêmio será casa da pré-temporada Tricolor (Foto: Grêmio)

Pré-temporada do Grêmio inicia na quarta-feira

A reapresentação do plantel gremista está marcada esta quarta-feira (8), no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre. A partir de então, o Grêmio inicia a sua pré-temporada, visando a preparação para os compromissos do ano. O primeiro acontece a partir de 22 de janeiro.

Com isso, serão duas semanas de preparação até começar o Campeonato Gaúcho. O Grêmio fará a sua estreia diante do Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, em Pelotas, na região Sul do Rio Grande do Sul. Ainda não há uma definição acerca do time que iniciará a competição. O Tricolor tem a tradição de colocar mais jovens nas partidas iniciais, mas, com a troca de técnico, não há um planejamento definido.