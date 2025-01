O time de Fabiano Daitx tem mais uma baixa para a Copinha 2025. Após garantir a classificação com um jogo de antecedência, o time do Grêmio não contará mais com o zagueiro Viery. Isso porque ele passará a integrar o elenco profissional nesta pré-temporada.

O zagueiro deixa a delegação da equipe Sub-20 a pedido do técnico Gustavo Quinteros. Antes de desembarcar em Porto Alegre, o novo comandante já havia solicitado um relatório sobre os jogadores da Copinha. Viery passa, então, a integrar o elenco profissional no período da pré-temporada.

Viery passa a integrar elenco profissional do Grêmio na pré-temporada (Foto: Arquivo Pessoal)

O Grêmio ainda ressalta que a promoção para o time profissional ainda não é em definitivo. O Tricolor informa que qualquer movimentação será informada - o que ainda não é o caso. O zagueiro treinará junto ao elenco principal, mas ainda pertence ao Sub-20.

O caso de Viery é o mesmo do lateral-esquerdo Pedro Gabriel. Na última quinta-feira (9), o Grêmio realizou o mesmo processo ao informar que o jogador deixou a Copinha para retornar para Porto Alegre. A ação faz parte do processo de transição implementado pelo Tricolor.

O time de Daitx também conta com uma baixa na lateral-direita. Igor Serrote foi convocado por Ramon Menezes para integrar a Seleção Brasileira na disputa do Sul-Americano, que acontece a partir deste mês, na Venezuela.

Confira a nota do Grêmio

O Grêmio informa que o zagueiro Viery, que estava com a delegação Sub-20 na disputa da Copa São Paulo, está se juntando ao elenco principal para os treinamentos da pré-temporada.

A ação faz parte do processo de transição implementado pelo clube, otimizando o aproveitamento dos jovens nos treinamentos da equipe principal.

Lembramos que qualquer promoção em definitivo ao elenco principal será comunicada no site oficializando a movimentação.