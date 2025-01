Grêmio empata, se mantém invicto e garante 1º lugar do grupo na Copinha

Já classificado e jogando apenas para o gasto, o Grêmio arrancou um empate por 1 a 1com o Atlético Guaratinguetá neste sábado (11), em jogo válido pela 3ª rodada do Grupo 21 da Copinha. Caun abriu o marcador, mas Gabriel Passos empatou a partida, disputada no Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Com o resultado, os donos da casa foram eliminados. O Vitória da Conquista, que venceu o Porto Vitória por 2 a 1 na preliminar, ficou com a segunda vaga da chave.

Neste sábado, o Grêmio do técnico Fabiano Daitx foi a campo com João Victor; Luis Eduardo, João Lima e Nathan; Cristiano, Zortea, Tiago, Wesley Costa e Riquelme; Jeferson e Gabriel Mec. No segundo tempo, entraram Jardiel, Gabriel Passos, Smiley, Hiago e Kaick.

Treinado por Jeci Borges, o Atlético Guaratinguetá alinhou com Kelwyn; Kauan Diego, Luan, Thomas e Kauan Cunha; Gustavo, Rafael, Cauan e PH; Dario e Pérgola. Hiago Teixeira, Biel Castilho, Adriano Pinheiro, Caio Henrique, Rikelme Gabriel e Kaique entraram no decorrer da partida.

Debaixo de sol forte, as equipes fizeram um primeiro tempo franco, mas de pouca inspiração ou chances de gol. Já classificado, o Grêmio trocou a agudez ofensiva demonstrada nos dois primeiros jogos da Copinha por jogadas pelo flanco direito, em especial com Gabriel Mec.

Jogando diante do seu torcedor, e precisando vencer para se classificar, o Atlético Guaratinguetá foi mais incisivo no primeiro tempo. O problema é que passou a maior parte do tempo buscando jogadas pelo lado esquerdo, ora com Gustavo, ora com Kauã Cunha, o que facilitou a marcação tricolor.

Assim, o gol acabou saindo numa das raras vezes em que o time da casa inverteu o lado de campo. Aos 43, Kauan Diego recebeu em profundidade pela direita e rolou para Cauan chutar de primeira e abrir o marcador.

Atlético Guaratinguetá x Grêmio jogaram pelo Grupo 21 da Copinha (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

Àquela altura, o Atlético Guaratinguetá estava conseguindo classificação à próxima fase da Copinha, mas a alegria do torcedor durou apenas até o fim do intervalo. Isso porque, tão logo iniciou o segundo tempo, Jeferson recebeu em profundidade e rolou para Gabriel Passos, que acabara de entrar, deixar tudo igual para o Grêmio na Copinha.

O gol logo no início foi um prenúncio do que seria o segundo tempo. Com mudança de nomes e de postura, o Grêmio controlou o jogo até o fim, enquanto o Atlético Guaratinguetá já não tinha forças para buscar a classificação.

Grêmio encara Marcílio Dias na Copinha

Classificado em primeiro lugar no Grupo 21, o Grêmio agora encara o Marcílio Dias no primeiro jogo do playoff da Copinha. Já o Atlético Guaratinguetá ficou na lanterna da chave, com apenas dois pontos. Com 4 pontos, o Vitória da Conquista acabou ficando com a segunda vaga e vai medir forças com o Goiás. As datas dos confrontos ainda não foram anunciadas.