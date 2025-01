Torcedores se empolgam com possibilidade de Cuellar no Grêmio: ‘Espetacular’

O Grêmio encaminha um acerto com Gustavo Cuellar, volante que atua no futebol árabe. Nas redes sociais, os torcedores do Tricolor já se animam com a possibilidade da vinda do colombiano. O nome do jogador chegou a ser um dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

➡️Quem é Gustavo Cuellar, volante alvo do Grêmio

A possível contratação de Gustavo Cuéllar pelo Grêmio tem gerado diversas reações entre os torcedores. Nas redes sociais, muitos expressam entusiasmo com a chegada do volante colombiano, reconhecido por sua qualidade e experiência. Além disso, a notícia de que o Tricolor teria superado o Fluminense na disputa pelo jogador aumentou o otimismo da torcida.

Gustavo Cuellar interessa ao Grêmio (Foto: Reprodução / Al Hilal)

A contratação de Cuellar não está relacionada a uma possível saída de Villasanti. A ideia da direção é montar um time competitivo para conquistar as competições que o Grêmio disputará na temporada. O modelo de jogo de Quinteros favorece as características de jogo do colombiano.

Confira reações sobre a possível chegada de Cuellar

se o cuellar vier e o villa n sair é capaz do gremio ter o mlhr meio campo do brasileirao — kraemer🇪🇪 (@skraemerr) January 9, 2025

Cuellar é um baita volante, se ir pro Grêmio o cara irá melhorar muito a defesa do rival — Fabricio Vieira 🇦🇹 (@fabricioluz25) January 9, 2025

Villasanti e Cuellar, meu gremio gastou na volância pra essa temporada — Vini Kunve 🇪🇪 (@KundeVinicius) January 9, 2025

Que contratação espetacular a do Cuellar pelo Grêmio. Cuellar, Villasanti e Cristaldo é meio campo top 3 do Brasil.



Em Marchesin e Braithwhite temos outros acima da média.



Agora só faltam 6 titulares rs — O Ex VJ Chico 🇧🇼 (@Chicocabron) January 9, 2025

Cuellar é a cara do Gremio, vai destruir no mei di campo https://t.co/JOaBEO1fwn — Scar Tissue - o RP Fibrado (@banoffeetibiana) January 9, 2025

dia 1 esperando cuellar ser anunciado pelo grêmio — J (@Ojottaemici) January 9, 2025