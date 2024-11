Quem são os jogadores do Grêmio convocados para a Data Fifa?

Aravena e Soteldo foram convocados para esta Data Fifa (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Julia Brasil • Publicada em 11/11/2024 - 14:08 • Porto Alegre (RS)

Para a Data Fifa de novembro, o Grêmio cederá três jogadores do seu plantel para suas respectivas seleções. O número aumentou se comparado à última lista. Dessa vez, Soteldo, da Venezuela, Villasanti, do Paraguai, e Aravena, do Chile, foram convocados para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Soteldo e Villasanti já fazem parte das convocações há um bom tempo. Já Alexander Aravena, desde que chegou, teve sua primeira aparição na lista de Ricardo Gareca para esta Data Fifa. A expectativa era de que o jovem fosse chamado - e, de fato, se confirmou.

Soteldo, mesmo suspenso, foi convocado. Apesar de não poder encarara o Brasil, o meia-atacante do Grêmio estará com a delegação. Para enfrentar o Chile, todavia, já fica à disposição de Fernando Batista.

A tendência é que o trio esteja de fora do jogo do Grêmio diante do Juventude, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque os três entram em campo na terça-feira (19) pelas suas Seleções e o jogo do Tricolor está marcado para o dia seguinte, na quarta-feira (20). A bola rola a partir das 19h, na Arena.

Villasanti, do Grêmio, foi novamente convocado nesta Data Fifa (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Jogos do Chile em novembro (Aravena)

- Sexta-feira (15), às 20h30min - Estádio Nacional de Lima, no Peru Chile x Venezuela - Terça-feira (19), às 21h - Estádio Nacional de Santiago, no Chile

Jogos do Paraguai em novembro (Villasanti)

- Quinta-feira (14), às 20h30min - Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai Bolívia x Paraguai - Terça-feira (19), às 16h - Estádio Municipal del Alto, na Bolívia

Jogos da Venezuela em novembro (Soteldo)

- Quinta-feira (14), às 18h - Estádio Monumental de Maturín, na Venezuela Chile x Venezuela - Terça-feira (19), às 21h - Estádio Nacional de Santiago, no Chile