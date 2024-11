Renato Gaúcho aponta o que salvou o Grêmio de ser goleado pelo Palmeiras

Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva após a derrota do Grêmio para o Palmeiras (Foto: Anderson Romão/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/11/2024 - 00:15 • São Paulo (SP)

Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva após a derrota do Grêmio para o Palmeiras. A partida desta sexta-feira (8), terminou em 1 a 0. Questionado sobre a estratégia adotada para a partida, o técnico respondeu também se Marchesín foi responsável por livrar o Imortal da goleada na partida pelo Brasileirão.

- Sim, concordo com isso. O Marchesín hoje teve uma excelente noite, ainda bem. Nós tínhamos a nossa proposta de jogo. Nós sabíamos que o Palmeiras iria nos pressionar bastante, até pelo pelo que eles precisam no campeonato, precisavam da vitória. Eles brigando pelo título, nós sabíamos também que eles iam ser pressionados durante a partida pela torcida, já que vinham de dois resultados não muito bons. A gente estava esperando a hora certa pra contra atacar. A gente sabia que eles iriam deixar espaço para gente, mas infelizmente quando eu tava trocando ideia com a minha comissão pra colocar a equipe um pouco mais pra frente, infelizmente naquele momento nós tomamos um gol.

Quem balançou as redes na partida foi Estêvão, artilheiro do Campeonato Brasileiro. O atacante empurrou para dentro do gol, aproveitando o rebote de Marchesín, após boa finalização de Dudu, de fora da área.

O que vem por aí para o Grêmio?

Após a parada para a Data Fifa, no dia 20 de novembro, o Grêmio recebe o Juventude, na Arena. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro.

Marchesín foi elogiado por Renato Gaúcho na derrota do Grêmio para o Palmeiras (Foto: Anderson Romao/AGIF)

✅ Ficha técnica

PALMEIRAS 1 x 0 GRÊMIO - BRASILEIRÃO

33ª rodada

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 8 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília).

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).

🥅 Gols: Estêvão

🟨 Cartões amarelos: Murilo, Mayke, Richard Ríos, Estêvão e Gustavo Gómez (PAL); Jemerson, Monsalve e Villasanti (GRE)

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista (Mayke); Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Maurício (Richard Ríos); Felipe Anderson (Dudu), Estêvão e Rony (Flaco López).

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Monsalve) e Edenílson (Pepê); Soteldo (Natan Fernandes), Aravena (Cristaldo) e Braithwaite (Diego Costa).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Kleber Ariel Gonçalves da Silva (PR)