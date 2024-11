Aravena, do Grêmio, é novidade em convocação do Chile

Aravena é destaque do Grêmio e foi convocado por Gareca (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Julia Brasil • Publicada em 02/11/2024 - 07:15 • Porto Alegre (RS)

Alexander Aravena, atacante do Grêmio, foi convocado por Ricardo Gareca para integrar a seleção do Chile nos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo em Novembro. No último lugar da competição, a equipe enfrenta o Peru e a Venezuela, nos dias 15 e 19, respectivamente.

No início de outubro, após a derrota do Chile para o Brasil, Gareca já havia sido questionado da possibilidade de convocar Aravena em alguma Data FIFA. Na ocasião, o técnico elogiou o atacante e disse que estava aguardando uma maior continuidade no Grêmio - o que aconteceu. Menos de um mês depois, a convocação foi confirmada pelo comandante.

Aravena, do Grêmio, foi convocado ao lado de Erick Pulgar, do Flamengo, e Eduardo Vargas, do Atlético-MG, os outros chilenos que atuam no Brasil que foram chamados por Gareca. Na última colocação das Eliminatórias, o Chile precisa vencer para subir na tabela da competição.

Atacante do Grêmio, Alexander Aravena foi convocado por Ricardo Gareca. Foto: Maxi Franzoi/AGIF

Aravena vai desfalcar o Grêmio?

O Chile atuará contra o Peru e a Venezuela, nos dias 15 e 19, respectivamente. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antecipou os jogos da 32ª e 33ª rodadas do Campeonato Brasileiro para que, diferente da última Data FIFA, os times não tenham desfalques.

Com isso, Aravena deve ficar à disposição de Renato Gaúcho tanto antes, quanto depois dos jogos das Eliminatórias de novembro. Na 33ª rodada, o Tricolor enfrenta o Palmeiras, na sexta-feira (8), às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo.

Jogos do Chile em novembro

Peru x Chile - Sexta-feira (15), às 20h30min - Estádio Nacional de Lima, no Peru

Chile x Venezuela - Terça-feira (19), às 21h - Estádio Nacional de Santiago, no Chile