Desde sua inauguração em 2012, a Arena do Grêmio se tornou um dos estádios mais modernos do Brasil e um verdadeiro caldeirão para o Grêmio. Com capacidade para mais de 55 mil torcedores, a arena tem sido palco de partidas históricas e confrontos decisivos que atraíram grandes multidões. Seja em competições nacionais ou internacionais, os torcedores gremistas lotam o estádio para apoiar o Tricolor. A seguir, conheça os dez maiores públicos da história da Arena do Grêmio e os jogos que marcaram cada um desses momentos inesquecíveis.

10 jogos com os maiores públicos da Arena do Grêmio na história

1. Grêmio 2 x 1 Hamburgo – Partida Amistosa – 8 de dezembro de 2012

O maior público da história da Arena do Grêmio foi registrado em uma partida amistosa contra o Hamburgo, da Alemanha, em 2012. Com 60.100 torcedores presentes, o jogo celebrou a inauguração do estádio e terminou com vitória gremista por 2 a 1, em uma festa que marcou o início de uma nova era para o clube.

2. Grêmio 1 x 1 Atlético-MG – Copa do Brasil 2016

Na final da Copa do Brasil de 2016, o Grêmio enfrentou o Atlético-MG em uma partida que terminou empatada em 1 a 1. Esse jogo decisivo contou com 55.337 torcedores e marcou a conquista do título pelo Grêmio, encerrando um jejum de 15 anos sem troféus nacionais.

3. Grêmio 1 x 0 Lanús – Copa Libertadores 2017

Em 2017, na final da Copa Libertadores, o Grêmio recebeu o Lanús da Argentina e venceu por 1 a 0, levando uma boa vantagem para o jogo de volta. A partida teve 55.188 torcedores, e foi um dos momentos mais emocionantes para a torcida gremista, que veria o clube conquistar o título sul-americano.

4. Grêmio 0 x 1 Barcelona de Guayaquil – Copa Libertadores 2017

Ainda na Copa Libertadores de 2017, o Grêmio enfrentou o Barcelona de Guayaquil em uma semifinal que atraiu 54.128 torcedores. Apesar da derrota por 1 a 0, o Grêmio avançou para a final, em uma noite tensa e de grande apoio da torcida.

5. Grêmio 0 x 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro 2017

No Campeonato Brasileiro de 2017, o Grêmio recebeu o Corinthians em um jogo que atraiu 54.022 torcedores à Arena. O confronto terminou com vitória do time paulista por 1 a 0, em uma partida disputada entre duas das melhores equipes daquele campeonato.

6. Grêmio 1 x 2 River Plate – Copa Libertadores 2018

Em 2018, pela semifinal da Copa Libertadores, o Grêmio enfrentou o River Plate da Argentina e foi derrotado por 2 a 1 em um jogo que contou com 53.571 torcedores. A eliminação foi um momento difícil, mas a torcida gremista demonstrou todo o seu apoio ao longo da competição.

7. Grêmio 0 x 0 Internacional – Copa Libertadores 2020

O clássico Gre-Nal pela Copa Libertadores de 2020 reuniu 53.389 torcedores na Arena do Grêmio. Em um confronto intenso e sem gols, o estádio foi tomado pela paixão das torcidas em uma das rivalidades mais emblemáticas do futebol brasileiro.

8. Grêmio 0 x 0 Internacional – Campeonato Brasileiro 2016

Outro Gre-Nal, desta vez pelo Brasileirão de 2016, atraiu 53.287 torcedores ao estádio. A partida terminou em um empate sem gols, mas ficou marcada pela presença maciça da torcida tricolor em mais um confronto entre os maiores rivais do estado.

9. Grêmio 0 x 0 Cruzeiro – Copa do Brasil 2016

Na semifinal da Copa do Brasil de 2016, o Grêmio enfrentou o Cruzeiro e empatou em 0 a 0 diante de 52.363 torcedores. Esse resultado garantiu a classificação do Grêmio para a final da competição, em uma noite de grande expectativa para a torcida.

10. Grêmio 0 x 0 Internacional – Campeonato Brasileiro 2018

Fechando a lista dos maiores públicos, outro Gre-Nal pelo Brasileirão de 2018 atraiu 51.870 torcedores à Arena do Grêmio. A partida terminou em empate, consolidando a importância do estádio como palco de grandes clássicos.

Esses grandes públicos na Arena do Grêmio refletem a força e a paixão da torcida gremista, que transforma o estádio em um verdadeiro caldeirão nos jogos decisivos. Seja em clássicos Gre-Nal, finais de campeonato ou competições internacionais, a Arena do Grêmio é o palco onde a torcida faz a diferença, tornando cada partida um espetáculo único.