O Grêmio é um dos clubes mais vitoriosos da Copa do Brasil, com diversas conquistas e momentos históricos na competição do futebol nacional. Desde seu primeiro título em 1989 até glórias recentes, o Tricolor Gaúcho construiu uma trajetória repleta de grandes jogos. Confira os maiores jogos do Grêmio na Copa do Brasil!

Top 5 maiores jogos do Grêmio na Copa do Brasil

Grêmio 2 x 1 Sport – Final (1989) – Primeiro título

No dia 2 de setembro de 1989, o Grêmio conquistou a primeira edição da Copa do Brasil ao derrotar o Sport por 2 a 1 no Estádio Olímpico, em Porto Alegre.

Os gols do título foram marcados por Roberto Assis, aos 9 minutos, e Cuca, aos 52 minutos. O Sport chegou a empatar a partida no primeiro tempo, mas o Tricolor garantiu o triunfo e a primeira taça do torneio nacional.

Grêmio 1 x 0 Ceará – Final (Copa do Brasil 1994) – Bicampeonato

Cinco anos depois, em 10 de agosto de 1994, o Grêmio voltou a levantar a taça da Copa do Brasil. Enfrentando o Ceará no jogo de volta da final, o Tricolor venceu por 1 a 0, com gol de Nildo, no Olímpico Monumental.

Após um empate sem gols na ida, a vitória simples garantiu o segundo título gremista na história da competição.

Grêmio 2 x 2 Flamengo – Final (1997) – Tricampeonato

A final da Copa do Brasil de 1997 foi uma das mais disputadas da história. No dia 22 de maio de 1997, o Grêmio enfrentou o Flamengo no Maracanã, após um empate sem gols no primeiro jogo.

continua após a publicidade

O Tricolor saiu na frente com João Antônio, aos 6 minutos, mas sofreu o empate com Lúcio Bala, aos 30 minutos. Na sequência, Romário virou para o Flamengo aos 40 minutos, mas Carlos Miguel, aos 79 minutos, garantiu o empate em 2 a 2 e o terceiro título da Copa do Brasil para o Grêmio, devido ao critério do gol fora de casa.

Grêmio 3 x 1 Corinthians – Final (Copa do Brasil 2001) – Tetracampeonato

Em 17 de junho de 2001, o Grêmio conquistou seu quarto título da Copa do Brasil ao derrotar o Corinthians por 3 a 1 no Morumbi.

O Tricolor havia vencido o jogo de ida por 2 a 0, e confirmou o título na volta com gols de Marinho, Zinho e Marcelinho Paraíba. O Corinthians chegou a diminuir com Ewerthon, mas não evitou a conquista gremista.

Grêmio 3 x 1 Atlético-MG – Final (2016) – Pentacampeonato

Após 15 anos sem levantar a taça, o Grêmio voltou ao topo da Copa do Brasil em 2016. Na final contra o Atlético-MG, o Tricolor venceu o primeiro jogo no Mineirão por 3 a 1, com gols de Pedro Rocha (duas vezes) e Everton Cebolinha.

Na volta, em Porto Alegre, o empate sem gols foi suficiente para confirmar o pentacampeonato gremista no torneio.