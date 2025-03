O Grêmio tem uma longa trajetória de sucesso no Campeonato Gaúcho, com títulos memoráveis e atacantes que deixaram suas marcas na competição. No século XXI, o Tricolor contou com grandes artilheiros que ajudaram a equipe a conquistar o estadual e se consolidar como uma das potências do futebol gaúcho. Conheça os maiores artilheiros do Grêmio no Gauchão no século XXI e seus feitos inesquecíveis.

Maiores artilheiros do Grêmio no Gauchão no século XXI

1. Diego Souza (está entre os maiores artilheiros do Grêmio no século) – 26 gols

O maior artilheiro do Grêmio no Campeonato Gaúcho no século XXI é Diego Souza, com 26 gols. O experiente atacante teve um papel fundamental no ataque gremista, sendo decisivo em diversas edições do estadual. Sua presença de área, força física e capacidade de finalização fizeram dele um dos principais goleadores do clube nos últimos anos.

2. Luan – 24 gols

Na segunda posição da lista aparece Luan, com 24 gols no Campeonato Gaúcho pelo Grêmio. Ídolo do clube, Luan brilhou especialmente entre 2015 e 2019, sendo um dos destaques do time e peça-chave nas conquistas do estadual. Além dos gols, sua técnica apurada e capacidade de criação de jogadas foram fundamentais para o Tricolor em diversas campanhas.

3. Jonas – 22 gols

Com 22 gols, Jonas ocupa a terceira posição entre os maiores artilheiros do Grêmio no Campeonato Gaúcho no século XXI. O atacante se destacou pelo poder de finalização e foi essencial nas campanhas do estadual, sendo um dos principais goleadores do futebol brasileiro em sua passagem pelo clube. Jonas marcou gols decisivos e ajudou a consolidar o ataque gremista na competição.

4. Barcos – 17 gols

Em quarto lugar, Hernán Barcos soma 17 gols no Campeonato Gaúcho. O atacante argentino, conhecido como “Pirata”, teve uma passagem marcante pelo Grêmio e foi um dos grandes nomes do time no estadual. Sua capacidade de segurar a bola, força física e precisão nas finalizações fizeram dele um dos atacantes mais temidos pelos adversários.

5. Everton – 15 gols

Fechando o Top 5 dos artilheiros do Grêmio no Campeonato Gaúcho no século XXI está Everton Cebolinha, com 15 gols. Revelado pelo clube, Everton foi um dos principais jogadores do time nas edições do estadual que disputou. Sua velocidade, habilidade no drible e faro de gol o tornaram um dos grandes destaques do Tricolor antes de sua transferência para o futebol europeu.

O impacto dos artilheiros na história do Grêmio no Gauchão

Os maiores artilheiros do Grêmio no Campeonato Gaúcho no século XXI foram fundamentais para o sucesso do clube na competição. Com gols decisivos e atuações memoráveis, ajudaram a consolidar a hegemonia gremista no torneio estadual.

O Campeonato Gaúcho segue sendo uma competição tradicional e relevante para o futebol brasileiro, e o Grêmio continua revelando e contratando grandes artilheiros para manter viva essa rica história de conquistas e gols. A torcida tricolor sempre espera por novos ídolos que possam brilhar e aumentar essa lista de grandes goleadores.