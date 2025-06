Precisa tantos? Elenco do Grêmio deve chegar a oito volantes

Se há uma posição do elenco do Grêmio em que o técnico Mano Menezes contará com fartura de opções para o segundo semestre, é a de volante. Com os reforços das janelas de transferências do meio do ano, o Tricolor Gaúcho deverá chegar a oito jogadores do setor no plantel.

Camilo, Cuéllar, Dodi, Edenilson, Ronald e Villasanti já estavam no Grêmio. A eles, se somam Alex Santana, que veio por empréstimo do Corinthians até o final do ano, e foi apresentado oficialmente na última quarta-feira (25), no CT Presidente Luiz Carvalho, e mais um primeiro volante que a diretoria gremista busca no mercado.

Esse jogador deve ser Caíque, de 29 anos, do Juventude. Embora as partes não confirmem, o Grêmio deve investir R$ 7 milhões no volante, além de ceder, por empréstimo, o lateral esquerdo Luan Cândido ao Alviverde da Serra Gaúcha, com os salários pagos integralmente pelo Imortal.

Os aspectos que podem explicar tamanha quantidade de volantes

Alguns aspectos que podem ajudar a explicar tamanha quantidade de volantes no elenco gremista é a maratona de jogos que o Grêmio terá, novamente, no segundo semestre, com Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana; e a utilização de Edenilson, que se recupera de lesão, e Alex Santana em funções mais.

Também é possível que alguns jogadores saiam na janela de transferências de julho. É o caso de Camilo, que chegou do futebol russo no início do ano, mas não aprovou; e de Ronald, que, por ser jovem, com passagens pelas seleções brasileiras de base, e possuir cidadania polonesa, é importante ativo do clube para venda.