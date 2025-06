Um dos cinco jogadores que estiveram mais vezes em campo pelo Grêmio no primeiro semestre, Dodi foi figura frequente no time titular de Gustavo Quinteros, e é, ainda mais, no de Mano Menezes. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o volante de 29 anos comentou sobre o trabalho com os dois treinadores.

Apesar das dificuldades enfrentadas pelo Grêmio sob seu comando, Dodi elogiou Quinteros. O volante ressaltou que os resultados foram determinantes para a saída do técnico argentino-boliviano, demitido após a goleada por 4 a 1 sofrida para o Mirassol, no dia 16 de abril, pelo Campeonato Brasileiro.

— Quinteros é um grande treinador, com ideias muito boas, mas infelizmente as coisas não aconteceram da forma que todos esperavam. Tivemos um início bom, mas depois os resultados começaram a não vir, e isso pesa muito no futebol brasileiro — avaliou.

Com Mano, 'sofremos menos na parte defensiva', diz Dodi

Ao mesmo tempo, Dodi destacou os ajustes realizados por Mano, que substituiu Quinteros. Na opinião do volante, o conhecimento de causa do treinador gaúcho foi determinante para o crescimento do Grêmio desde sua chegada.

— O Mano é um cara experiente, que sabe lidar com pressão e já conhece a cultura do clube. A gente se organizou seguindo o que ele pediu, passamos a sofrer menos na parte defensiva e começamos a ganhar confiança. Isso se refletiu nos últimos jogos antes da pausa — ponderou.

Apesar da eliminação na Copa do Brasil, para o CSA, e da ida aos playoffs da Copa Sul-Americana, contra o Alianza Lima-PER, o Grêmio reagiu no Campeonato Brasileiro sob o comando de Mano. Com três vitórias, três empates e apenas uma derrota desde a chegada do novo treinador, o Tricolor Gaúcho deixou a zona de rebaixamento, e atualmente é o 11º colocado, com 16 pontos.