Com a abertura da janela de transferências extra para o futebol brasileiro, um dos nomes vinculados ao Grêmio é Alex Santana, do Corinthians. Embora o técnico Mano Menezes e o vice-presidente de futebol Alexandre Rossato tenham desconversado, o meio-campista reúne alguns atributos que justificam o interesse gremista em sua contratação.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Uma das principais características de Alex Santana é sua polivalência. Também em suas passagens por outros clubes do futebol brasileiro, como Botafogo e Athletico-PR, o jogador de 30 anos atuou de várias formas no meio-campo. Inclusive, como 'quarto homem' — função que Mano preza muito em suas equipes, mas cujo jogador para executá-la ainda não encontrou no Grêmio.

Alex Santana foi comandado por Felipão, coordenador técnico do Grêmio, no Athletico-PR

Embora ainda não tenha trabalhado com o atual treinador do Grêmio, que deixou o Corinthians meses antes de sua chegada, em 2024, Alex Santana foi comandado por Felipão no Athletico-PR, em 2022, quando o Furacão chegou, de forma surpreendente, à final da Libertadores. O meio-campista viria, portanto, com aval do coordenador técnico do Tricolor Gaúcho.

continua após a publicidade

Alex Santana com a bola em jogo do Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro de 2022. (Foto: Robson Mafra/AGIF)

O que pode facilitar a contratação de Alex Santana por parte do Grêmio é que o meio-campista perdeu espaço no Corinthians desde a chegada de Dorival Jr. Sua última partida foi no dia 15 de maio, na vitória por 1 a 0 sobre o Racing, no Uruguai pela Copa Sul-Americana, e ele sequer foi relacionado para as duas partidas mais recentes do Timão.