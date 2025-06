Depois de Marcelo Marques, Paulo Caleffi também confirmou sua pré-candidatura à presidência do Grêmio. A revelação foi feita em entrevista ao Canal do Bagé e a Rádio Imortal, na noite de quarta-feira (5).

Vice-presidente de futebol do Grêmio no primeiro semestre de 2023, Caleffi contou que planeja a candidatura há um mês e meio. E garantiu que só a abriu neste momento porque Marcelo Marques correu na frente e iniciou campanha antes mesmo do lançamento do edital de convocação do Conselho Deliberativo.

Maicon coordenador técnico e Danrlei gerente de futebol

Entre as principais bandeiras de Caleffi está a presença de dois ídolos do Grêmio em seu departamento de futebol. Uma semana após divulgar imagem com a silhueta de ambos ao seu lado, o ex-vice de futebol do Grêmio confirmou Maicon como coordenador técnico e Danrlei como gerente de futebol em eventual gestão sua.

— Eles vão ser profissionais do departamento de futebol. Não tem nada de Danrlei político. Danrlei vai abandonar a vida pública, não vai participar da campanha como agente político do Grêmio. Danrlei passa a se apresentar como gerente do departamento de futebol. Tem se preparado muito para isso. Ele realizou o curso de licença B da CBF de treinador, está fazendo o curso de gestão da CBF desde outubro do ano passado. O Maicon é colega dele. E posso dizer: foi algo que partiu deles: 'Caleffi, nós não queremos assumir uma posição apenas pela nossa trajetória dentro do clube. Nós vamos buscar conhecimento, vamos nos aprimorar' — garantiu Caleffi.

Conforme o pré-candidato, um 'grande' executivo de futebol, com larga trajetória, irá amparar os trabalhos de Maicon e Danrlei. Entretanto, Caleffi não revelou o nome desse profissional, que atualmente está empregado em outro clube.