Marcelo Marques, empresário do ramo alimentício, anunciou, na noite de segunda-feira (2), sua pré-candidatura à presidência do Grêmio. Em entrevista ao programa "Um Assado Para…", do jornalista Duda Garbi, ele também apresentou suas principais propostas para o clube.

Marques foi enfático ao se dizer contrário à ideia de SAF no Grêmio. O empresário afirmou que, nesse caso, o Tricolor Gaúcho deixaria de ser de sua apaixonada torcida, e citou os exemplos negativos de Vasco da Gama e Coritiba.

— Não precisa ser SAF. É bobeira, é bobagem. Mas não é assim, 'não queremos'. A gente não vai ouvir falar. Quem votar em mim tem que estar consciente. Porque anoja essas conversinhas — disparou.

Marcelo Marques quer comprar a gestão da Arena do Grêmio

A intenção de Marques é comprar a gestão da Arena do Grêmio. O estádio, que não é gerido pelo clube, é motivo de polêmicas quanto à qualidade do gramado, valor de ingressos e acessibilidade desde sua inauguração, em 2012. A solução, segundo o empresário, está na venda das cadeiras para os torcedores.

— Têm 55 mil lugares na Arena. Têm em torno de 27 mil cadeiras vendidas, e 27 mil a vender. Se a gente compra a Arena, a gente vende essas 27 mil em um mês. É sentar com eles [donos da gestora do estádio]: 'não está bom para vocês, não está bom para nós'. Está ruim para todo mundo, para o torcedor. Tem que trazer o torcedor, o Grêmio é da torcida. Precisa do sentimento de pertencimento, e começa tudo com a Arena. É um câncer que ela não é nossa — disse.

Arena do Grêmio. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Marques ainda defendeu um contrato vitalício com Felipão, atual coordenador técnico Grêmio, neste ou em outro cargo; e manifestou desejo de construir centro de treinamento e estádio exclusivos para o time de futebol feminino.