Denis Abrahão será candidato à presidência do Grêmio

Com eleição prevista para o final de 2025, os bastidores políticos do Grêmio começam a se agitar. E ao menos um candidato para a presidência do clube já está confirmado: Dênis Abrahão.

Conforme apurado pelo Lance!, o ex-vice-presidente de futebol do Grêmio encabeçará o movimento "Conselheiros Independentes ASDEP". O grupo conta com outros ex-dirigentes do clube, como Ben-Hur Marchiori, Sérgio Vasques, Luiz Onofre Meira e Omar Selaimen, além de Fábio Koff Jr., filho daquele que é considerado o maior presidente da história gremista.

Dirigente do Grêmio na década de 1990 e diretor executivo de 1999 a 2002, Denis Abrahão ficou famoso por sua última passagem pelo clube, como vice-presidente de futebol, entre 2021 e 2022. Durante o período em que o Tricolor Gaúcho foi rebaixado e disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, Abrahão acumulou frases marcantes.

Dênis Abrahão já havia manifestado desejo em entrevistas

Em mais de uma entrevista recente, embora não tenha confirmado a candidatura, Denis manifestou o desejo de ser presidente do Grêmio. Foi o que aconteceu, por exemplo, em participação na Masper TV, no último dia 30 de janeiro.

- Qual é o torcedor do Grêmio que não gostaria de ser presidente? O futuro a Deus pertence. Nós temos uma turma há mais de 30 anos, que são os conselheiros independentes. A CIA vem muito bem este ano. Vai participar do processo eleitoral do clube - disse.

Além de Denis Abrahão, quem também é especulado como candidato à presidência do Grêmio é Paulo Caleffi. Vice-presidente de futebol responsável pela contratação de Luis Suárez para a temporada 2023, ele tem dado palestras sobre o case no Rio Grande do Sul.