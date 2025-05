Dos até cinco retornos que o Grêmio pode ter para enfrentar o São Paulo, neste sábado (17), às 21h, no Morumbis, na capital paulista, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, a tendência é de que dois sejam direto para o titular. Um deles é Marlon, que não está inscrito na Copa Sul-Americana. O outro é Edenilson, recuperado de lesão muscular.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Edenilson foi substituído no intervalo da vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no dia 4 de maio, pela sétima rodada do Brasileirão, por conta de lesão de grau 1 do bíceps femoral da coxa direita. Recuperado, ele reúne condições melhores do que as de Villasanti, o qual também deve ser relacionado para o jogo contra o São Paulo.

Edenilson é o quarto homem de meio-campo que Mano Menezes tanto gosta

O que também pesa a favor de Edenilson para que ele seja titular diante do São Paulo são suas características. O camisa 8 é o mais próximo, no elenco do Grêmio, de um quarto homem de meio-campo, que Mano Menezes tanto gosta em suas equipes.

continua após a publicidade

— É um meia-atacante que tenha capacidade de fazer beirada, mas também tenha capacidade de entrar e se juntar como um segundo meia ao meia principal, para ajudá-lo. Porque se não o adversário marca teu meia com eficiência e o time fica preso. Nessa hora, precisamos dois ajudantes de ótima qualidade, um que vem de fora e outro que chega de trás, que é o segundo homem — explicou Mano após o empate em 1 a 1 com o Godoy Cruz, pela Copa Sul-Americana, na última terça-feira (13).

Mano Menezes gesticula durante o empate do Grêmio com o Bragantino. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Na ausência de Edenilson, Alysson e Monsalve começaram jogos na beirada oposta à de Cristian Olivera. Amuzu entrou bem na ponta esquerda nos dois últimos jogos. Mas é improvável, até por se tratar de um jogo fora de casa, que Mano utilize dois jogadores agudos pelos lados.