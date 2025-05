Grêmio pode ter até cinco retornos para enfrentar o São Paulo

Se, por um lado, perde Igor Serrote e, possivelmente, João Pedro, lesionados, por outro o Grêmio pode contar com até cinco retornos para enfrentar o São Paulo, no próximo sábado (17), às 21h, no Morumbis, na capital paulista, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. São eles: Marlon, Villasanti, Edenilson, Cristaldo e Pavón.

Marlon não está inscrito na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Por conta disso, foi substituído por Lucas Esteves no empate em 1 a 1 com o Godoy Cruz, na última terça-feira (13), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela quinta rodada. No Brasileirão, porém, o ex-lateral esquerdo do Cruzeiro tem sido titular.

Mano deve ganhar três opções para o meio-campo

Os meio-campistas tiveram problemas musculares. Villasanti sofreu lesão traumática do músculo vasto intermédio grau 2 da coxa esquerda no empate em 1 a 1 com o Vitória, no dia 27 de abril, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Edenilson foi substituído no intervalo da vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no dia 4 de maio, pela sétima rodada do Brasileirão, por conta de lesão de grau 1 do bíceps femoral da coxa direita.

— Villasanti já voltou aos treinamentos. Ele e Edenilson voltaram. Edenilson está um pouco à frente em termos de condições, Villasanti um pouquinho depois. Mas acredito que levaremos ele para o Morumbi. Porque pelo menos para uma parte final do jogo, para fazer fechamento de jogo, com a qualidade que tem, com a experiência que tem, um jogador de alto nível, pode nos ajudar — revelou o técnico Mano Menezes na entrevista coletiva após o empate com o Godoy Cruz.

Villasanti com a bola no empate do Grêmio com o Vitória. (Foto: Celo Gil/Grêmio FBPA)

Cristaldo foi preservado da partida pela Copa Sul-Americana devido a um desconforto muscular. Se voltar, deve ficar como alternativa no banco de reservas no Morumbis.

Por fim, outra peça suplente em São Paulo pode ser Pavón. O ponta não atua desde a goleada por 4 a 1 sofrida para o Mirassol, no dia 16 de abril, que culminou na demissão do técnico Gustavo Quinteros, mas treina normalmente no CT Luiz Carvalho.