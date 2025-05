Os trunfos do Grêmio na preparação para enfrentar o São Paulo

Embora o momento da equipe seja ruim, com apenas uma vitória nos últimos dez jogos, e o jogo seja fora de casa, contra um dos grandes do futebol brasileiro, o Grêmio tem alguns trunfos para enfrentar o São Paulo, neste sábado (17), às 21h, no Morumbis, na capital paulista, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

O principal aspecto é o retorno de até cinco jogadores que não ficaram à disposição no empate em 1 a 1 com o Godoy Cruz, na última terça-feira (13), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana — alguns deles são desfalques há mais tempo. Marlon, Villasanti, Edenilson, Cristaldo e Pavón são opções que o técnico Mano Menezes deve ganhar.

Grêmio terá um dia a mais de preparação antes de enfrentar o São Paulo

O Grêmio também terá um dia a mais de preparação do que teve para os últimos três jogos. Ainda que não seja o ideal, os quatro dias permitem a Mano trabalhar no mínimo em um treinamento o time que irá a campo.

continua após a publicidade

— Nos últimos jogos, raramente coloquei a equipe, na véspera do jogo, que iria iniciar o jogo no dia seguinte. Ou eles estão em recuperação no segundo dia, ou nem isso. [...] Dá para ir corrigindo, pegando imagens, mostrando de novo o que temos que fazer em cada hora. Mas sempre falta o exercício da repetição. A gente vive esse momento de quase desespero para tentar fazer aquilo que seria óbvio quando você prepara a equipe para entrar em campo. É muito tenso você ir para o jogo sem ter noção do que teu time pode produzir. Acredito que os jogadores sofram muito com isso, e gera uma falta de confiança, que é o mínimo que eles precisam ter para executar bem as movimentações — lamentou Mano após a última partida.

Ainda que tenha a viagem para São Paulo, nesta sexta-feira (16), o Grêmio terá um dia a mais de intervalo do que o adversário de sábado (17). O Tricolor Paulista jogou na última quarta-feira (14), quando ficou no empate em 1 a 1 com o Libertad, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, também no Morumbis.