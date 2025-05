O problema que se repete no Grêmio de Mano Menezes

O empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no último sábado (10), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, apresentou um problema repetido no time de Mano Menezes: a dificuldade para sustentar o resultado positivo. Isso aconteceu em quatro dos seis jogos sob o comando do novo treinador.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Mais do que isso, o Grêmio tem cedido gols na reta final dos jogos. Na estreia de Mano, contra o Godoy Cruz, no dia 24 de abril, na Argentina, pela Copa Sul-Americana, o Tricolor Gaúcho levou o gol do empate em 2 a 2, de Dupuy, aos 41 minutos do segundo tempo — cinco depois de Aravena ter recolocado o Imortal na frente.

Diante do Vitória, no dia 27 de abril, em Salvador-BA, pelo Campeonato Brasileiro, Jemerson abriu o placar para o Grêmio aos 20 minutos do primeiro tempo. Porém, Carlinhos decretou o 1 a 1 aos 21 da segunda etapa.

continua após a publicidade

Três dias depois, ainda no Nordeste, mas em Maceió-AL, o Grêmio não só cedeu o empate, mas a virada para o CSA, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Dodi marcou lindo gol aos 35 minutos do segundo tempo, mas Marcelinho, aos 42, e Brayann, aos 47, garantiram a vitória para a equipe da Série C do Campeonato Brasileiro.

Por fim, contra o Bragantino, novamente o Grêmio levou o gol de empate logo após marcar. Amuzu abriu o placar aos 42 minutos do segundo tempo, mas Isidro Pitta igualou aos 44.

continua após a publicidade

Grêmio segue perto da zona de rebaixamento

A consequência disso é que o Grêmio segue próximo da zona de rebaixamento no Brasileirão. O Tricolor Gaúcho é o 15º colocado, com nove pontos em oito jogos.