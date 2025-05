Grêmio e Bragantino passaram a maior parte do tempo fazendo um jogo burocrático na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, nesse sábado (10). Mas ao menos deram um agrado aos cerca de 15 mil torcedores presentes no fim da partida: Amuzu abriu o marcador aos 42 para a equipe gaúcha, e Isidro Pitta empatou no minuto seguinte. Assim, o duelo pela 8ª rodada do Brasileirão acabou em 1 a 1.

Como foi Grêmio x Bragantino

Diante de pouco público, Grêmio e Bragantino fizeram um primeiro tempo de muito pouca inspiração. O time visitante teve mais volume de jogo — a posse de bola foi de 65% —, mas simplesmente não levou perigo ao gol de Tiago Volpi. Os gaúchos, por sua vez, levaram perigo em raras escapadas de Igor Serrote pela direita, mas também sem ameaçar o gol de Cleiton. Tal inoperância ofensiva ficou evidenciada nas estatísticas: nos 48 minutos de jogo no primeiro tempo, nem Grêmio, nem Bragantino, deram um único chute em direção ao gol.

O jogo voltou um pouco melhor no segundo tempo, mas as chances de gol só começaram a surgir a partir da metade final, quando os dois técnicos decidiram mudar as equipes. E foram justamente os jogadores que entraram em campo que mexeram no placar, mas isso já na reta final. Aos 42, Amuzu, em bela jogada individual, chutou de fora da área para abrir o placar. Mas, no minuto seguinte, Isidro Pitta recebeu livre quase da pequena área e empatou em chute cruzado.

O que vem pela frente

Com o empate, o Grêmio se manteve provisoriamente na 14ª no Brasileirão, com nove pontos. Já o Bragantino se manteve na ponta de cima, com 17. Na terça (13), o tricolor gaúcho recebe o Godoy Cruz pela Sul-Americana. O Bragantino só volta a campo no domingo (18), quando recebe o Palmeiras em duelo pela ponta do Brasileirão.

Sasha e Camilo disputam lance durante o morno Grêmio x Bragantino (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO

8ª RODADA - BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: Sábado, 10 de maio de 2025, 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Amuzu (42'/2ºT); Isidro Pitta (43'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Agustín Sant'Anna, Fabinho (BRA); Monsalve (GRE)

🏟️ Público: 14.947 pagantes (15.156 total)

💰 Renda: R$ 853.857,00

⚽ ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Camilo (Ronald) e Nathan (Monsalve); Olivera (Arezo), Alysson (Amuzu) e Braithwaite.

BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Agustín Sant'Anna, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Isidro Pitta), Vinicinho e Eduardo Sasha (Thiago Borbas).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)