Mano Menezes vê melhora no Grêmio e pede calma à torcida

Apesar do empate por 1 a 1 em casa com o Bragantino, o técnico Mano Menezes disse após a partida desse sábado (10) que gostou da atuação do Grêmio, em Porto Alegre. Mais do que isso: na avaliação do treinador, o tricolor gaúcho está em evolução e recuperando a confiança. Para Mano, as vaias ao final da partida foram reflexos do contexto do time na temporada.

— É importante a gente pontuar as coisas para não colocar tudo na mesma vala de análise. Uma coisa é o acúmulo do momento que o clube vem atravessando, o time. Na medida em que algumas coisas se repetem, é lógico que o torcedor não vai ficar feliz. Nós não ficamos, mas o torcedor, que é paixão pura, (também não) vai ficar. Isso é justo, o futebol é assim, o pacote é assim — disse Mano Menezes.

— A outra coisa é a análise dos jogos que estamos aí dirigindo a equipe. Jogou vários jogos desde que eu cheguei aqui. E tem um (único) jogo que eu posso reclamar: no Peru, em Lima. Sabíamos que o jogo era um jogo arrastado, estádio vazio — afirmou o técnico, citando o jogo que terminou com placar em branco diante do Atlético Grau, na semana passada.

Aquele jogo foi motivo de muitas críticas dos torcedores, mas mesmo que Mano Menezes concorde que o Grêmio não tenha feito uma boa partida, ele pediu para a torcida ser um pouco mais paciente.

— Tem que ter um pouco de calma. Agora tudo virou ou muito bom, ou vexame. Não pode ser assim — afirmou.

Mano Menezes cita aumento de confiança dos jogadores do Grêmio

Entre os pontos de melhora que o técnico vê na equipe, uma delas diz respeito à confiança dos jogadores para efetuar jogadas. Mano Menezes citou os avanços de Igor Serrote e Marlon pelas laterais, além do gol de Amuzu, como exemplo de boas decisões tomadas pelos jogadores na partida com o Bragantino. Falta, agora, voltar a vencer.

— Se pudermos aliar resultado a essa melhora, isso vai acelerar a nossa evolução. Acho que terça (diante do Godoy Cruz) temos uma oportunidade de ouro para colocar mais um degrauzinho nessa nossa melhora, fazendo o resultado que precisamos fazer.