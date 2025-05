Em duelo emocionante, com viradas nos minutos finais, o CSA conquistou vitória épica, por 3 a 2, sobre o Grêmio, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (30), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Tiago Marques, Marcelinho e Brayann marcaram os gols do Azulão, enquanto Braithwaite e Dodi balançaram as redes para o Tricolor Gaúcho.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Com o resultado, o CSA joga pelo empate na partida de volta, no dia 20 de maio, às 21h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Tricolor Gaúcho precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar diretamente à próxima fase. Triunfo magro dos gremistas leva a disputa para os pênaltis.

Como foi o jogo

Motivado pelo apoio de sua torcida, o CSA começou o jogo em cima do Grêmio, e abriu o placar aos 14 minutos, ao se aproveitar de desencaixe no lado direito de marcação do Tricolor Gaúcho. Guilherme Cachoeira acionou Enzo em profundidade, e o lateral esquerdo rolou para trás para Tiago Marques, que mandou para as redes.

continua após a publicidade

A primeira conclusão do Grêmio saiu aos 18 minutos. Edenílson encontrou Cristian Olivera no lado direito da grande área. O uruguaio bateu cruzado, mas foi travado providencialmente por Islan. Aos 21, Silas soltou uma bomba de fora da área, e Tiago Volpi espalmou.

Um minuto depois, o Grêmio chegou ao empate em jogada bem construída. Monsalve avançou para a esquerda e deu o passe para dentro da área. Inteligentemente, Kike Olivera fez o corta-luz para Braithwaite, que limpou o marcador e finalizou rasteiro, no canto direito, para empatar.

continua após a publicidade

Kike Olivera, mais uma vez, foi o principal destaque do Grêmio. A maioria das jogadas do Tricolor Gaúcho surgiam de arrancadas do uruguaio pela direita. Aos 34, Monsalve recebeu no meio e rolou para Edenílson, que ultrapassou no lado esquerdo da grande área. O camisa 8 bateu colocado, de canhota, e Gabriel Félix deu um tapa pela linha de fundo. Aos 43, Kike tentou chute sem muito ângulo, e a bola acertou a rede pelo lado de fora.

Com o desgaste acumulado da sequência de jogos, Mano Menezes já tinha promovido quatro trocas em apenas 18 minutos do segundo tempo. Um dos que entraram, Alysson quase marcou aos 16. O jovem ponta gremista trouxe para dentro e bateu colocado, de canhota, no canto direito. Gabriel Félix se esticou todo e fez grande defesa.

Aos 34, o Grêmio virou em golaço de Dodi. O volante pegou sobra próximo à meia-lua da grande área, e acertou lindo chute, no ângulo direito, sem chance para o goleiro do CSA.

Quando parecia que, enfim, o Grêmio conquistaria a primeira vitória sob o comando de Mano Menezes, o CSA reagiu. Aos 41, após cruzamento vindo da direita, Marcelinho, oriundo do banco de reservas, empatou. E aos 46, Brayann, grande destaque do Azulão, cobrou falta com perfeição, no ângulo esquerdo de Volpi, para garantir a virada épica e explodir o Rei Pelé.

Brayan comemora seu gol em CSA x Grêmio, no Estádio Rei Pelé, pela Copa do Brasil 2025 (foto: Marlon Costa/AGIF).

O que vem por aí

O próximo compromisso do CSA é contra outra equipe gaúcha. No domingo (4), às 16h30min, o Azulão visita o Ypiranga, no Colosso da Lagoa em Erechim-RS, em partida válida pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, mas às 16h, o Grêmio recebe o Santos, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela sétima rodada da Série A do Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

CSA 3 x 2 GRÊMIO

COPA DO BRASIL - 3ª FASE (JOGO DE IDA)

🗓️ Data e horário: 30 de abril de 2025, às 21h30min (de Brasília)

📍 Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas

🥅 Gols: Tiago Marques, aos 14’ do 1T, Marcelinho, aos 41’ do 2T e Brayann, aos 46’ do 2T (C); Braithwaite, aos 22’ do 1T, e Dodi, aos 34’ do 2T (G).

🟨 Cartões amarelos: Islan, Silas e Camacho (C) Jemerson e Kannemann (G)

⚽ ESCALAÇÕES

CSA (Técnico: Higo Magalhães)

Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Betão, Islan e Enzo; Camacho e Silas (Baianinho); Brayann, Gustavo Nicola (Kevyn) e Guilherme Cachoeira (Marcelinho); Tiago Marques (Igor Bahia).

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; João Pedro (Igor Serrote), Jemerson, Kannemann e Marlon; Dodi e Cuéllar (Camilo); Cristian Olivera, Edenílson (Cristaldo) e Monsalve (Alysson); Braithwaite.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

🚩 Assistentes: Ricardo Junio de Souza (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)