Na próxima segunda-feira (23), às 15h30min, no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS, o elenco do Grêmio se reapresenta, após 10 dias, para iniciar sequência de treinamentos durante a pausa para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O período é considerado muito importante pelo técnico Mano Menezes para a evolução da equipe.

Desde que o treinador chegou, no final de abril, o Grêmio disputou 13 jogos em intervalo de 50 dias. Raras foram as oportunidades para Mano e sua comissão técnica trabalharem com afinco os vários aspectos do jogo no CT Luiz Carvalho, o que acontecerá a partir de agora.

— Primeiro a gente recupera um pouco os jogadores. Depois vamos intensificar a questão de condicionamento, que nós entendemos que ainda podemos avançar mais. Acho que a equipe já melhorou, mas a gente teve o cuidado, porque eram muitos jogos na sequência, de trabalhar a parte que eu sempre falo: força propriamente dita. Vamos fazer isso agora, porque podemos fazer com mais tranquilidade, sem jogos. Paralelamente, vamos trabalhar questão técnica dos jogadores e táticas da equipe, para as ideias que julgamos adequadas para este grupo — projetou Mano após o empate em 1 a 1 com o Corinthians, no último jogo antes da parada.

Os trabalhos de força são considerados fundamentais para recuperar o tempo perdido com a comissão técnica de Gustavo Quinteros, que pouco trabalhava esse quesito. A responsabilidade para isso será de Flavio de Oliveira, Rogério Dias e todo departamento de preparação física do Grêmio.

Treinamentos abertos à imprensa e jogos-treinos também estão no planejamento

Durante as próximas semanas, Mano deve abrir dois treinamentos para a imprensa, o que não acontece, no Grêmio, há mais de ano. Também está no planejamento a realização de ao menos um jogo-treino. A próxima partida oficial do Tricolor é pela Recopa Gaúcha, no dia 8 de julho, às 19h30min, contra o São José, na Arena do Grêmio.