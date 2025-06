Para preencher lacunas no elenco e sofrer menos no segundo semestre, o Grêmio se movimentará na janela de transferências de julho. Três posições, em especial, estão no radar do departamento de futebol do Tricolor Gaúcho.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

A principal delas, que não chega a ser novidade, é a zaga pelo lado direito. O Grêmio enfrentou grande dificuldade por ali, no primeiro semestre, devido às lesões de Rodrigo Ely e Gustavo Martins e à crise técnica de Jemerson. A alternativa, mesmo com certa relutância por parte do técnico Mano Menezes, foi recorrer a uma dupla de canhotos, com Wagner Leonardo e Kannemann.

Grêmio busca primeiro e quarto homem de meio-campo

O Grêmio também busca ao menos dois jogadores para o meio de campo: um primeiro volante, e um 'quarto-homem', função muito citada por Mano. Isso foi confirmado por Guto Peixoto, diretor de futebol gremista, em entrevista à Rádio Gre-Nal, nesta sexta-feira (20).

continua após a publicidade

— O Grêmio tem alguns volantes no grupo. Talvez o Grêmio não tenha um volante mais fixo, marcador, centralizado, que seja quase um terceiro zagueiro ali na frente. Essa é uma necessidade. Meias, o Grêmio tem algumas opções. Esse meia que vem de fora para dentro, como o Mano falou, é uma alternativa. Não quer dizer que vai ser o meia que vai jogar. É uma alternativa que nós não temos no grupo — analisou o dirigente.

Guto Peixoto, diretor de futebol do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Na janela de transferências extra, no início de junho, aberta por conta da Copa do Mundo de Clubes, o Grêmio contratou Alex Santana, volante de 30 anos que vem por empréstimo do Corinthians. Ele chegou com aval de Felipão, coordenador técnico gremista, que o comandou no Athletico-PR.