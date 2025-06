Se o primeiro semestre do Grêmio foi bem abaixo do esperado por sua torcida, ao menos o Tricolor Gaúcho chega à pausa para a Copa do Mundo de Clubes em uma situação confortável no Campeonato Brasileiro, na 11ª colocação, com 16 pontos. Os números comprovam que o Tricolor Gaúcho evoluiu desde a chegada de Mano Menezes.

Da estreia do treinador, com empate em 2 a 2 com o Godoy Cruz, no dia 24 de abril, pela Copa Sul-Americana, até a igualdade em 1 a 1 com o Corinthians, na última quinta-feira (12), pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio disputou 13 jogos, com quatro vitórias, sete empates e duas derrotas. Isso corresponde a um aproveitamento de 48%.

Godoy Cruz 2 x 2 Grêmio — 24/04/25 — Copa Sul-Americana

Vitória 1 x 1 Grêmio — 27/04/25 — Campeonato Brasileiro

CSA 3 x 2 Grêmio — 30/04/25 — Copa do Brasil

Grêmio 1 x 0 Santos — 04/05/25 — Campeonato Brasileiro

Atlético Grau-PER 0 x 0 Grêmio — 07/05/25 — Copa Sul-Americana

Grêmio 1 x 1 RB Bragantino — 10/05/25 — Campeonato Brasileiro

Grêmio 1 x 1 Godoy Cruz — 13/05/25 — Copa Sul-Americana

São Paulo 2 x 1 Grêmio — 17/05/25 — Campeonato Brasileiro

Grêmio 0 x 0 CSA — 20/05/25 — Copa do Brasil

Grêmio 1 x 0 Bahia — 25/05/25 — Campeonato Brasileiro

Grêmio 1 x 0 Sportivo Luqueño — 29/05/25 — Copa Sul-Americana

Juventude 0 x 2 Grêmio — 01/06/25 — Campeonato Brasileiro

Grêmio 1 x 1 Corinthians — 12/06/25 — Campeonato Brasilero

Grêmio tem 57% de aproveitamento com Mano no Campeonato Brasileiro

Os resultados foram insuficientes para se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil — caiu na 3ª fase, para o CSA – e da Copa Sul-Americana — disputará playoff contra o Alianza Lima. Porém, no Campeonato Brasileiro, o Grêmio deixou a zona de rebaixamento e se estabeleceu no meio da tabela de classificação a partir de uma campanha de 57% de aproveitamento com Mano: três vitórias, três empates e uma derrota em sete jogos. Se tivesse esse rendimento desde o início da competição, o Imortal seria o 7º colocado.

Mano Menezes, técnico do Grêmio. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

O aproveitamento no Brasileirão foi destacado pelo próprio treinador em entrevista coletiva após o empate com o Corinthians. Mas Mano quer mais, e acredita em melhora não só de resultados, mas de desempenho, com o período de treinamentos durante a Copa do Mundo de Clubes.