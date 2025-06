Confira a agenda de jogos do Grêmio em julho

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na última segunda-feira (16), a tabela de jogos desmembrada da 13ª à 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Grêmio já sabe como será sua agenda de jogos em julho, após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

O Grêmio volta a campo no dia 8 de julho, terça-feira, às 19h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, contra o São José, para a disputa da Recopa Gaúcha. Na sequência, enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, e inicia a disputa do playoff da Copa Sul-Americana contra o Alianza Lima-PER.

Grêmio x São José - 08/07/25 (terça-feira) - 19h30min - Recopa Gaúcha

Cruzeiro x Grêmio - 13/07/25 (domingo) - 20h30min - Campeonato Brasileiro

Alianza Lima-PER x Grêmio - 16/07/25 (quarta-feira) - 21h30min - Copa Sul-Americana

Vasco da Gama x Grêmio - 19/07/25 (sábado) - 17h30min - Campeonato Brasileiro

Grêmio x Alianza Lima-PER - 23/07/25 (quarta-feira) - 21h30min - Copa Sul-Americana

Palmeiras x Grêmio - 26/07/25 (sábado) - 21h - Campeonato Brasileiro

Grêmio terá quatro partidas consecutivas fora de casa no Campeonato Brasileiro

Por conta das partidas contra os peruanos, pela competição continental, os jogos do Grêmio contra Fortaleza e Botafogo, ambos na Arena do Grêmio, pelo Brasileirão, foram adiados. Como consequência, o Tricolor Gaúcho terá quatro duelos consecutivos fora de casa pelo campeonato nacional. Além de Cruzeiro, Vasco da Gama e Palmeiras, o Imortal ainda enfrenta o Fluminense, no dia 2 de agosto, sábado, às 21h, no Maracanã.

continua após a publicidade