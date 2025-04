Ao menos nas estatísticas, Igor Serrote foi o grande destaque do empate em 1 a 1 entre Grêmio e Vitória, na noite de domingo (27), no Barradão, em Salvador (BA), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Eleito o craque do jogo pela patrocinadora da competição, o lateral direito gremista também bateu o recorde de desarmes ações defensivas em um só jogo entre equipes da Série A em 2025, conforme dados do SofaScore.

Ao todo, Igor Serrote realizou 25 ações defensivas no jogo. Foram 11 desarmes, oito cortes e quatro interceptações. O lateral também ganhou 12 de 14 duelos pelo chão, e a única disputa aérea na qual esteve envolvido.

Mano entende que Igor Serrote cometeu 'faltinha desnecessária' que deu origem ao gol do Vitória

Por outro lado, o gol de empate do Vitória, marcado por Carlinhos, aos 20 minutos do segundo tempo, surgiu de uma falta cometida por Igor Serrote. Infração que não precisava ser feita, na opinião do técnico Mano Menezes.

— Faltou um pouquinho de tranquilidade. Fizemos uma faltinha desnecessária, em cima da linha lateral quase. Acontece — alertou Mano em sua entrevista coletiva após o empate no Barradão.

Igor Serrote atuou diante do Vitória devido à preservação de João Pedro. Com histórico de problemas físicos lesões musculares, o camisa 23 havia sido titular nos últimos cinco jogos do Grêmio, em intervalo de 16 dias.