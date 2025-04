De novo: Grêmio cede empate pelo terceiro jogo consecutivo

Os três últimos jogos do Grêmio apresentaram um roteiro parecido. Após sair e estar à frente no placar, o Tricolor Gaúcho cedeu o empate, no segundo tempo, para Internacional, Godoy Cruz-ARG e Vitória.

No clássico Gre-Nal 447, no dia 19, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio abriu o placar com gol contra de Anthoni, aos 38 minutos do primeiro tempo. Aos 21 da segunda etapa, Alan Patrick, em cobrança de pênalti, empatou para o Inter.

Diante do Godoy Cruz, na última quinta-feira (24), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Grêmio esteve duas vezes em vantagem. Edenílson abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Auzmendi, aos 18 minutos, empatou; Aravena, aos 36, recolocou o Tricolor Gaúcho na frente; mas Dupuy, aos 41, reestabeleceu a igualdade.

Já contra o Vitória, no último domingo (27), no Barradão, em Salvador (BA), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio inaugurou o marcador com Jemerson, aos 20 minutos do primeiro tempo. Também aos 20, mas da segunda etapa, Carlinhos empatou.

Mano Menezes vê evolução no Grêmio após segundo jogo no comando

— É o terceiro empate consecutivo, a vitória ainda não veio, mas a derrota ficou longe, e isso é, sem dúvida nenhuma, aquilo que vai alicerçando, dando confiança para darmos um passo à frente — avaliou o técnico Mano Menezes, que comandou o Grêmio nas duas últimas partidas.