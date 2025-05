Assim como Gustavo Quinteros, seu antecessor, Mano Menezes segue em busca de definir o meia titular do Grêmio. Depois de Edenilson, que se lesionou, e Cristaldo, Nathan foi a grande surpresa no 11 inicial no empate em 1 a 1 o Red Bull Bragantino, no último sábado (10), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

— Os nossos meias têm oscilado, por isso que a gente tem tentado encontrar uma solução, e hoje dei uma oportunidade para Nathan, porque ainda não tinha tido a oportunidade de iniciar comigo — justificou Mano na entrevista coletiva após a partida.

Monsalve entrou bem no segundo tempo do empate com o Bragantino

Mas foi Monsalve, que entrou no lugar de Nathan aos 14 minutos do segundo tempo, quem se destacou. O meia colombiano teve boa movimentação e quase marcou um gol em chute forte de fora da área. Mano elogiou o jovem jogador, embora tenha ponderado sobre o momento da partida em que ele entrou.

continua após a publicidade

— Eu sempre vejo um contexto diferente a cada jogo. Hoje tinha espaço para Monsalve, na segunda parte do jogo principalmente. Pegar um jogador que transporta melhor a bola para o espaço, fica melhor para ele. Quando temos menos espaço, quando o adversário está mais atrás, quando as linhas estão mais baixas, já tem um pouquinho mais de dificuldade. Estamos trabalhando para que ele evolua, para que também saiba se comportar nessas circunstâncias — explicou.

Mano Menezes gesticula durante o empate do Grêmio com o Bragantino. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Monsalve iniciou apenas duas das seis partidas do Grêmio sob o comando de Mano Menezes até aqui. Em ambas, aberto pelo lado esquerdo. Porém, a boa entrada diante do Bragantino credencia o colombiano a iniciar o confronto decisivo com o Godoy Cruz, nesta terça-feira (13), às 19h, na Arena do Grêmio, pela Copa Sul-Americana.