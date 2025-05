Segundo jogador com mais participações em gols do Grêmio nas duas últimas temporadas, atrás apenas de Luis Suárez, Franco Cristaldo tem, até aqui, um 2025 bem abaixo do esperado. Capitão no empate em 0 a 0 com o Atlético Grau-PER, na noite de quarta-feira (7), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o meia argentino teve mais uma atuação apagada.

Diante dos peruanos, Cristaldo completou seu 15º jogo consecutivo sem marcar gol ou dar assistência. A última participação em gol do camisa 10 foi no longínquo 12 de fevereiro, em que serviu Pavón na goleada por 5 a 0 sobre o Pelotas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela sétima rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho.

Modelo de jogo de Quinteros não parece ser o único problema

— Quando uma equipe joga muito direto, por escolha da ideia, os meias, que são os sujeitos que precisam e gostam da bola, começam a ver a bola passar muito por cima deles. [Mas] Eles não têm característica de disputa, e passam a ser jogadores que começamos a discutir. Se queremos ter meia, temos que jogar um futebol que privilegia os meias, que faça eles participar do jogo com prazer. Aí todos saem ganhando — disse o técnico Mano Menezes após a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no último domingo (5), criticando o trabalho de seu antecessor, Gustavo Quinteros.

Porém, a tônica segue a mesma com Mano. Cristaldo começou como titular em três dos cinco jogos do novo treinador. Mas, com baixo rendimento, foi substituído por volta dos 15 minutos do segundo tempo de todas essas partidas.