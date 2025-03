Se em quase todo segundo semestre de 2024 a dúvida no Grêmio de Renato Portaluppi era entre Cristaldo e Monsalve, atualmente o time titular de Gustavo Quinteros não conta nem com um, nem com outro. Depois de utilizar Edenílson como meia no jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho, no empate em 1 a 1 com o Internacional, no Beira-Rio, o treinador argentino repetiu a formação na estreia no Campeonato Brasileiro, na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no último sábado (29), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

continua após a publicidade

— Jogamos muitos jogos com Cristaldo, com Monsalve, às vezes Monsalve jogou de extrema também. Mas jogamos duas partidas com interiores, Villasanti e Edenílson: empatamos o Gre-Nal jogando assim e ganhamos hoje [sábado] de uma equipe muito forte. Então, muito mal não estamos. Na parte ofensiva, fizemos dois gols, e poderíamos ter feito mais um ou dois — avaliou Quinteros, que também entende que o time melhorou na organização e na solidez defensiva com a nova formação.

Edenílson comemora gol na vitória do Grêmio sobre o Atlético-MG. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Quinteros garante que Cristaldo e Monsalve receberão muitas oportunidades

Na opinião do treinador gremista, a equipe não encontrou o funcionamento que ele queria, durante o Gauchão, com Cristaldo e/ou Monsalve. Entretanto, mesmo que o argentino e o colombiano sequer tenham entrado em campo na vitória sobre o Atlético-MG, Quinteros garantiu que eles receberão muitas oportunidades ao longo da temporada.

continua após a publicidade

— Seguiremos buscando as opções. Cristaldo, para mim, é muito importante, porque é um jogador que tem gol, tem essa característica de jogar atrás do centroavante. No momento que jogamos com dois volantes e um meia, Cristaldo ou Monsalve vão ter oportunidade de jogar. Alternar, porque têm essa característica — analisou.

Como a fala de Quinteros indica, entre os dois, o treinador tem preferência por Cristaldo. O meia argentino, inclusive, atuou entre os titulares no jogo-treino contra o Azuriz, na última quarta-feira (26), quando os convocados Villasanti, Aravena e Cristian Olivera não estavam à disposição.