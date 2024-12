Mercado da Bola: Reinaldo se despede do Grêmio

Reinaldo não é mais jogador do Grêmio. O lateral-esquerdo se despediu do clube através das redes sociais. O Tricolor confirmou a informação na tarde deste sábado (30) em nota oficial.

Reinaldo se despede do Grêmio após duas temporadas (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Reinaldo chegou ao Grêmio em 2023 após indicação de Renato Gaúcho. Não precisou de muito para que o lateral assumisse a titularidade da equipe - e assim ficou por dois anos. Ao total, foram 85 partidas com a camisa do Tricolor, com nove gols marcados e 10 assistências concedidas.

Através das redes sociais, Reinaldo se despediu do clube, agradecendo aos momentos vividos com o Grêmio. "Felicidade e orgulho por ter defendido por dois anos uma das camisas mais pesadas do continente. No Grêmio vivi e aprendi a cultura e a paixão do povo gaúcho pelo Imortal, e hoje deixo o clube pela porta da frente, com a sensação de ter feito meu melhor a cada treino e a cada jogo vestindo essa camisa. Obrigado, Tricolor!", escreveu.

Em nota, o Grêmio confirmou a saída do jogador. Reinaldo tem contrato com o Tricolor até 31 de dezembro de 2025 e o vínculo não será renovado. O clube aguardava a definição do novo técnico para confirmar se o lateral permanecia - ou não, para a próxima temporada.

Grêmio não renova com Soteldo e Diego Costa

Além de Reinaldo, os atacantes Soteldo e Diego Costa não permanecerão no clube. Por mais que o Grêmio quisesse contar com o Venezuelano, não chegou a um acordo com o Santos e, assim, ele retorna ao Peixe. Todavia, pode ser novamente negociado visto que despertou interesse de outros clubes nesta janela de transferências.

Os goleiros Felipe Scheibig e Rafael Cabral, além do zagueiro Rodrigo Caio, também não terão seus contratos renovados. Esses, todavia, já eram esperados que deixassem o Tricolor ao final deste ano.