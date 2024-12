O Botafogo ainda não desistiu de contratar o seu primeiro reforço para 2025 e segue movimentando o mercado atrás do zagueiro Jair, do Santos. Nos últimos dias as negociações esquentaram entre os clubes, o que o fez o Alvinegro aumentar a proposta pela segunda vez em busca do jogador, que ainda não tomou sua decisão. A informação foi primeiramente divulgada pelo Sportv e confirmada pelo Lance!.

Em segunda proposta, o Glorioso ofereceu desembolsar em torno de $ 12 milhões de dólares, cerca de R$ 77,5 milhões, na cotação atual, além de uma troca envolvendo dois jogadores importantes do elenco: Danilo Barbosa e Tiquinho Soares. A proposta foi rejeita pelo jogador, que não tem certeza se quer seguir no futebol brasileiro e tem expectativa de ser transferido direto para a Europa.

Porém, o Botafogo não desistiu da negociação. A nova proposta do clube caricoca gira em torno de 10 milhões de euros, cerca de R$ 64 milhões, e envolveu mais um jogador em uma troca com o Peixe: Lucas Halter. O zagueiro tem contrato com o Alvinegro até dezembro de 2027, mas perdeu espaço na equipe.

Halter estava em conversas com o Vitória, que fez proposta, mas o jogador não sinalizou com uma contraproposta e as negociações estagnaram.

Apesar da nova investida, a prioridade do jovem de 19 anos é se transferir diretamente para o futebol europeu. Se Jair der o aval, o Santos teria ainda que se acertar com os jogadores envolvidos antes de concluir a operação. Danilo Barbosa já tem conversas com o clube paulista, mas ainda sem conclusão.

Jair pelo Santos

O defensor estreou como titular em julho, na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, pelo Brasileirão Série B, e desde então não perdeu mais a posição. Foram 22 jogos, todos eles entre os 11 iniciais do Santos. Durante o ano, o jogador recebeu propostas de grandes clubes, como o Porto, que apresentou uma oferta de 12 milhões de euros rejeitada pelo Alvinegro Praiano. Além do Peixe, Jair também tem passagens pela Seleção Brasileira de base.

