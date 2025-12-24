Luís Castro promete Grêmio 'protagonista' para 2026

Novo técnico do Grêmio, Luís Castro chegou nesta semana em Porto Alegre (RS) e foi apresentado oficialmente. O comandante português, que assinou até o final de 2027, com opção de renovação por mais um ano, elogiou o elenco gremista e prometeu um Tricolor competitivo para 2026.

- Queremos ser protagonistas. Acho que o elenco teve um desempenho final que abre boas perspectivas. Os jogadores já deram mostras que temos capacidade para competir e gosto muito deles. Se puder juntar mais alguns para ajudar a essa competição, que já existe dentro do meu elenco, melhor. E é isso que vamos fazer. Mas que não fique hoje aqui a ideia de que só vamos competir se vierem jogadores. Não, nós já vamos competir com os que temos - afirmou o técnico, em entrevista coletiva.

Com dificuldades financeiras, como salários atrasados e transfer ban da Fifa durante o ano, o Imortal não deve fazer grandes contratações para a próxima temporada. O lateral-esquerdo Marlon, que estava emprestado pelo Cruzeiro, atingiu as metas e será comprado por 3,5 milhões de euros (R$ 22,8 milhões), em 11 parcelas mensais de 300 mil euros (R$ 1,6 milhão).

No mercado, um alvo certo é o meia-atacante Tetê. Criado no Grêmio, o jogador de 25 anos está no Panathinaikos, da Grécia, que sinalizou uma venda por 5 milhões de euros (R$ 32,8 milhões). O plano gremista é oferecer um empréstimo com opção de compra.

- Podemos não ter os recursos que gostaríamos, e isso não foi escondido, mas nos obriga a ser mais minuciosos, uma especificidade melhor na escolha. As famílias com pouco dinheiro precisam ser criteriosas. É o respeito que temos que ter na abordagem ao mercado. Não vamos falar isso em tom de lamentação. A realidade é esta, vamos arranjar estratégias para ultrapassar - completou Luís Castro.

Saídas no Grêmio

A diretoria gremista, agora sob o comando de Odorico Roman, já iniciou algumas mudanças do grupo de atletas. O goleiro Adriel, o lateral-esquerdo Enzo, o volante Ronald, o meia Alex Santana e o atacante Arezo não ficam.

Com futuros incertos, o zagueiro Jemerson, lateral-direito João Lucas, o volante Camilo e o atacante Cristaldo foram liberados para procurarem novos clubes. Já o atacante Cristian Olivera tem empréstimo encaminhado para o Bahia, enquanto o atacante Alysson foi vendido ao Aston Villa, da Premier League, por 10 milhões de euros (R$ 63,8 milhões) fixos mais 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões) em bônus - o Grêmio tem 80% dos direitos do jogador.