Rivais se rendem a atacante do Grêmio: 'Fazendo o que Cristiano Ronaldo faz'
Atacante alcança terceiro hat-trick com a camisa tricolor
- Matéria
- Mais Notícias
O hat-trick de Carlos Vinicius anotado na goleada do Grêmio sobre o Botafogo rendeu comparações até mesmo com Cristiano Ronaldo! Estaria Carlos Vinicius para o futebol brasileiro assim como Cristiano Ronaldo está para Sauditão? É o que dizem alguns internautas.
Torcida do Palmeiras enlouquece com atuação de jogador do Botafogo: ‘Não pode’
Fora de Campo
Decisão de Daronco em Santos x São Paulo causa revolta: ‘Parabéns’
Fora de Campo
Veja golaço decisivo de Endrick pelo Lyon na Copa da França
Fora de Campo
Com os três gols na goleada tricolor, Carlos Vincius chegou ao seu terceiro hat-trick com a camisa do Grêmio, feito alcançado em apenas 22 jogos desde sua contratação pelo clube gaúcho.
😱 Veja os oito gols da virada do Grêmio sobre o Botafogo no Brasileirão
Carlos Vinicius alcança terceiro hat-trick com a camisa do Grêmio
Carlos Vinicius foi o destaque de Grêmio 5 x 3 Botafogo, sendo responsável por três dos cinco gols gaúchos no confronto válido pela segunda rodada do Brasileirão. A atuação consolida o bom momento do jogador no início da competição nacional.
Este foi o terceiro jogo em que Carlos Vinícius balançou as redes três vezes pelo Grêmio. O primeiro hat-trick aconteceu na temporada passada, na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, também pelo Campeonato Brasileiro. Já o segundo ocorreu no Campeonato Gaúcho deste ano, quando o Grêmio goleou o São Luiz por 5 a 0.
📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Desde que chegou ao clube em 2025, após passagem pelo futebol europeu, o atacante acumula números expressivos. Em 22 partidas oficiais disputadas, Carlos Vinícius soma 20 gols e duas assistências, demonstrando sua importância para o setor ofensivo da equipe.
➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias