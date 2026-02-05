menu hamburguer
Fora de Campo

Rivais se rendem a atacante do Grêmio: 'Fazendo o que Cristiano Ronaldo faz'

Atacante alcança terceiro hat-trick com a camisa tricolor

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/02/2026
06:40
Carlos Vinícius marca 3 gols e Grêmio vence Botafogo por 5 a 3
Carlos Vinícius marca 3 gols e Grêmio vence Botafogo por 5 a 3 (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/GazetaPress)
O hat-trick de Carlos Vinicius anotado na goleada do Grêmio sobre o Botafogo rendeu comparações até mesmo com Cristiano Ronaldo! Estaria Carlos Vinicius para o futebol brasileiro assim como Cristiano Ronaldo está para Sauditão? É o que dizem alguns internautas.

Com os três gols na goleada tricolor, Carlos Vincius chegou ao seu terceiro hat-trick com a camisa do Grêmio, feito alcançado em apenas 22 jogos desde sua contratação pelo clube gaúcho.

😱 Veja os oito gols da virada do Grêmio sobre o Botafogo no Brasileirão

Carlos Vinicius alcança terceiro hat-trick com a camisa do Grêmio

Carlos Vinicius foi o destaque de Grêmio 5 x 3 Botafogo, sendo responsável por três dos cinco gols gaúchos no confronto válido pela segunda rodada do Brasileirão. A atuação consolida o bom momento do jogador no início da competição nacional.

Este foi o terceiro jogo em que Carlos Vinícius balançou as redes três vezes pelo Grêmio. O primeiro hat-trick aconteceu na temporada passada, na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, também pelo Campeonato Brasileiro. Já o segundo ocorreu no Campeonato Gaúcho deste ano, quando o Grêmio goleou o São Luiz por 5 a 0.

Grêmio goleia o Botafogo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro
Grêmio goleia o Botafogo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Elton Silveira/W9 PRESS/Gazeta Press)

Desde que chegou ao clube em 2025, após passagem pelo futebol europeu, o atacante acumula números expressivos. Em 22 partidas oficiais disputadas, Carlos Vinícius soma 20 gols e duas assistências, demonstrando sua importância para o setor ofensivo da equipe.

