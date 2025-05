A lateral direita virou grande preocupação para o Grêmio após o empate em 1 a 1 com o Godoy Cruz-ARG, na noite de terça-feira (13), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. João Pedro e Igor Serrote se lesionaram durante a partida e precisaram ser substituídos.

Autor do gol gremista logo aos seis minutos de jogo, João Pedro deu lugar a Igor Serrote, aos 40 do primeiro tempo, após cair no gramado e se queixar de dores que, aparentemente, eram no tornozelo esquerdo. Em entrevista na zona mista, após a partida, o camisa 18 detalhou.

— Não foi bem no tornozelo. Já estava sentindo um pouco em cima, na canela ali. Fazer exame amanhã. Está doendo um pouco. Vamos ver como vou amanhecer, como vai estar. Eu não gosto de sair de jogo nenhum. Treino mesmo com dor. Alguma coisinha deve ter por eu ter que sair do jogo, por não estar aguentando — afirmou.

Igor Serrote sofreu fratura no punho esquerdo

Por sua vez, Igor Serrote fraturou o punho esquerdo, em disputa com Andino, no primeiro minuto do segundo tempo. Conforme informado pelo Grêmio, ele foi prontamente encaminhado ao Hospital Moinhos de Vento, onde a fratura foi reduzida e imobilizada.

No lugar de Serrote, entrou João Lucas, a terceira opção do elenco gremista para a lateral direito. Muito contestado pela torcida desde o Campeonato Gaúcho, o ex-jogador do Juventude recebeu vaias após sucessivos erros de passe. Entretanto, passa a ser a única alternativa do ofício à disposição do técnico Mano Menezes.

— Entramos para o jogo de hoje com três laterais direitos. Só temos um. Futebol é isso aí. É dinâmico, eles têm que estar todos preparados para entrar e jogar. Não adianta a gente querer direcionar aquela crítica para esse ou aquele. Não é nem justo fazer isso — ponderou Mano, em defesa indireta ao jogador que deve atuar no próximo sábado (17), às 21h, contra o São Paulo, no MorumBIS, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.