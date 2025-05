Titular nas últimas três partidas, contra Santos, Atlético Grau-PER e Red Bull Bragantino, Igor Serrote parece, definitivamente, ter conquistado seu espaço no elenco principal do Grêmio. E o lateral direito de 20 anos conta com a aprovação de um ex-jogador de sua posição, que conquistou títulos expressivos pelo Tricolor Gaúcho.

Campeão da Copa do Brasil de 2016 e da Libertadores de 2017 pelo Grêmio, Edílson elogiou o jovem lateral direito tricolor em entrevista exclusiva ao Lance!. Ainda que com algumas ressalvas.

— É um menino que, dá para ver, tem uma força de marcação muito grande. Às vezes acaba se excedendo. É normal, natural, pela idade que ele tem, pela vontade que ele tem. Isso também é muito bom — opinou.

Edílson foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Igor Serrote ou João Pedro? Edílson revela preferência

Igor Serrote tomou a titularidade de um jogador bem mais experiente: João Pedro, de 28 anos. Além da idade, Edílson enxerga outra diferença importante entre os laterais, que pesa na escolha do técnico Mano Menezes.

— Um é muito mais ofensivo, o João Pedro. O Serrote é um menino que tem uma marcação muito grande e chega, às vezes, à frente. É um estilo de jogo que eu gosto mais, sinceramente. E, conhecendo o Mano, ele também — avaliou.

Edílson acredita que Mano Menezes pode fazer Igor Serrote evoluir

Edílson fala com a propriedade de quem foi comandado por Mano Menezes no Cruzeiro, em 2018 e 2019. Para o ex-lateral direito, o treinador do Grêmio pode ser fundamental para a evolução de Igor Serrote.

Mano Menezes orienta jogadores em treinamento do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

— O Igor Serrote pegar um treinador como Mano Menezes, que sabe trabalhar bem a linha de quatro... seria importantíssimo ele prestar muita atenção e tentar coletar o máximo informações do Mano, que pode ajudar muito na carreira dele também — concluiu.