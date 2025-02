Torcedores da Argentina se revoltam com Igor Serrote, do Brasil sub-20: ‘Criminoso’

Igor Serrote foi um dos destaques do empate em 1 a 1 entre Brasil e Argentina, pelo hexagonal final do Sul-Americano sub-20, na última quinta-feira (13), em Caracas (VEN). Além da assistência para o gol de Rayan, o lateral-direito do Grêmio chamou atenção por fortes faltas cometidas no duelo decisivo e por provocação aos rivais.

O brasileiro deu duas fortes entradas em Julio Soler e Alex Woiski, que se lesionaram após os lances. Em discussão com os adversários por conta das faltas, Igor apontou para as estrelas no escudo da CBF e mostrou cinco dedos, em alusão aos títulos da Copa do Mundo da Seleção Brasileira.

As atitudes de Serrote geraram revolta nos torcedores e na imprensa da Argentina. Na web, internautas criticaram as faltas cometidas pelo lateral brasileiro, caracterizando-as como "chutes criminosos". Além disso, os "hermanos" reclamaram de passividade da arbitragem.

Confira abaixo publicações de argentinos sobre Igor Serrote durante Brasil x Argentina sub-20

Como foi o jogo Brasil x Argentina pelo Sul-Americano Sub-20

No jogo que poderia decidir o título do Sul-Americano Sub-20, Brasil e Argentina empataram por 1 a 1 e deixaram a definição de quem será o campeão da competição para o próximo domingo (16). Com 10 pontos, brasileiros e argentinos disputam o título do hexagonal final. O Brasil lidera no saldo de gols (4, contra 3 da Argentina). Na quinta e última rodada, a Seleção Brasileira enfrenta o Chile, e a Argentina pega o Paraguai.