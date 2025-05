Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Grêmio, em 2016 e 2017, respectivamente, Edílson está indignado com a atual situação do Tricolor Gaúcho. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-lateral direito desabafou sobre o atribulado momento vivido pelo clube, que neste primeiro semestre de 2025 perdeu a hegemonia estadual de sete anos, e tem campanhas irregulares no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana.

— Hoje eu não vejo o Grêmio competitivo para ganhar nada, infelizmente. Eu acho que tem que ter uma mudança radical de postura para que as coisas possam acontecer. Tem um grupo de jogadores bom, mas as coisas não vêm acontecendo, e já se mudou o treinador. Espero que haja uma mudança de atitude de todo mundo, para enxergarem o Grêmio com o seu devido tamanho e valor. O Grêmio é muito grande para estar brigando só lá embaixo. O Grêmio é muito grande para se contentar em empates em casa contra adversários menores — disparou.

Edílson acredita que Mano Menezes pode mudar o panorama do Grêmio

Apesar das dificuldades, Edílson acredita que Mano Menezes possa tirar o Grêmio dessa situação. O ex-lateral direito foi comandado pelo atual treinador gremista no Cruzeiro. Juntos, eles conquistaram a Copa do Brasil de 2018.

— Ele sempre foi um cara muito sério. Estilo gaúcho. Meio bravo, meio ranzinza, mas um cara que sempre foi aberto ao diálogo, sempre teve um controle muito grande do grupo. Eu acho que tudo é muito cedo ainda. Teve pouco tempo para treinar, está em uma fase de ajustes. O Grêmio é um time que estava sofrendo muitos gols, então ele está tentando arrumar a casa lá atrás. Espero que dê muito certo. Ele é um dos nomes que eu considerava, como torcedor hoje, que poderia vir e solucionar o problema do Grêmio. Mas, infelizmente, ele também não pode fazer tudo — opinou.

Mano Menezes antes do jogo entre Grêmio e Santos, pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Em seis jogos até aqui sob o comando de Mano, o Grêmio soma uma vitória, quatro empates e uma derrota. A estreia do novo treinador ocorreu no empate em 2 a 2 com o Godoy Cruz, no dia 24 de abril, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. É o mesmo adversário do jogo decisivo desta terça-feira (13), às 19h, na Arena do Grêmio, e que Edílson conhece bem — a equipe de Mendoza foi eliminada pelo Imortal, nas oitavas de final, na campanha do Tricampeonato da América, em 2017.