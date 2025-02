Juventude recebe o Grêmio, nesta quarta-feira (5), em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. A bola rola a partir das 22h (de Brasília), e as equipes entram em campo no Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS). O confronto será transmitido pela RBS TV, em canal aberto para o Rio Grande do Sul, e através do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

Como chegam os clubes?

Invicto no Gauchão, o Grêmio tem a liderança do Grupo A disparada após quatro rodadas disputadas, com três vitórias e um empate. Na temporada, o Tricolor acumula 10 pontos, cinco a mais do segundo colocado Guarany.

Do outro lado, o Juventude também mantém com uma campanha sólida. Após quatro jogos, o Papo conquistou três vitórias e apenas uma derrota, que aconteceu na segunda rodada, contra o Internacional. Na tabela do Gauchão, a equipe de Fábio Matias lidera o Grupo C, seguido pelo Brasil de Pelotas, que conta com cinco pontos.

Confira as informações do jogo entre Juventude e Grêmio

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X GRÊMIO

5ª RODADA - CAMPEONATO GAÚCHO

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

📺 Onde assistir: RBS TV e Premiere

🟨 Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro

🚩Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Leirson Peng Martins

📺 VAR: Daniel Nobre Bins

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE (Técnico: Fábio Matias)

Gustavo; Ewerthon, Abner, Wilker Ángel e Felipinho; Geraldo, Jadson e Mandaca; Ênio, Erick Farias e Giovanny.



GRÊMIO (Técnico: Gustavo Quinteros)

Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Jemerson e Viery; Villasanti e Cuéllar; Edenilson, Monsalve e Aravena; Arezo.

