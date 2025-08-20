Após ser anunciado oficialmente como reforço do Grêmio, Marcos Rocha participou de seu primeiro treinamento, na manhã desta quarta-feira (20), no CT Luiz Carvalho, e concedeu entrevista à Grêmio TV. Nela, o lateral direito de 36 anos relembrou a ajuda que ele e seu irmão prestaram ao povo gaúcho durante as enchentes de maio de 2024.

— Fico um pouco emocionado, porque a gente imagina como foi a dor de vocês aqui. Eu estava em São Paulo, tinha dois caminhões, na época criava cavalos. Quando a gente soube da notícia, ele [irmão] me ligou. Ele nem falou, na hora eu já falei 'sim, está liberado'. Feeling de irmão, já sabia que ele precisava de ajuda, precisava dos meus caminhões. Ele falou, 'Rocha, eu não tenho dinheiro'. Eu falei, 'não, o que precisar aí, pode ir anotando que depois a gente acerta' — contou.

— A gente conseguiu mandar mais ou menos umas 70 toneladas. Agradecer aos meus amigos, às pessoas de Sete Lagoas que contribuíram para isso, de Belo Horizonte também, onde a gente conseguiu arrecadar, colocar os caminhões disponíveis para estar ajudando — enalteceu Marcos Rocha.

'Hoje estou me sentindo abraçado por vocês', destaca Marcos Rocha

De certa forma, o acerto com o Grêmio é uma retribuição. Após sete temporadas e meia no Palmeiras, com 12 títulos, 346 jogos, nove gols e 40 assistências, Marcos Rocha assinou contrato com o Tricolor Gaúcho até dezembro de 2026.

— Foi uma forma de abraçar, e hoje estou me sentindo abraçado por vocês. Obrigado Grêmio, obrigado Porto Alegre. Têm meu respeito e meu carinho aqui — destacou o lateral.

Marcos Rocha será apresentado oficialmente pelo Grêmio nesta quinta-feira (21), às 13h30min, no Auditório da Arena do Grêmio. Bem fisicamente, ele já deve estar à disposição para fazer sua estreia diante do Ceará, sábado (23), às 21h, em Porto Alegre, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.