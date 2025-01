No apagar das luzes, Juventude vence o Guarany pelo Gauchão

O Juventude venceu o Guarany na noite desta terça-feira (28), pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. No Alfredo Jaconi, o Papo conquistou mais três pontos na competição. Erick Farias foi o responsável pelo único gol da partida, já nos acréscimos.

Como foi o jogo?

A partida começou morna, com dois times que buscavam o gol, mas tinham dificuldades na finalização. O jogo começou a mudar a partir dos 33 minutos. Rogério Sena, do Guarany, obrigou Gustavo a fazer uma grande defesa após um chute forte. Aos 37, o VAR foi acionado e o cartão amarelo que Yan Philippe recebeu, foi alterado para vermelho. Mesmo com um a menos, o Índio seguiu pressionando, novamente com Rogério Sena. O atacante cruzou a bola, mas Geraldo não chegou a tempo e a finalização foi para fora. O Juventude ofereceu perigo no lance seguinte, quando Erick Farias tentou o chute, que passou rente à trave de Jonathan. Os times tiveram outras chances, mas a rede não balançou.

Juventude e Guarany se enfrentaram pela 3ª rodada do Gauchão (Foto: Fernando Alves/ECJ)

Já a etapa final começou com pressão dos donos da casa. Com menos de um minuto, o Juventude chegou com perigo no gol visitante. Mas a grande chance aconteceu aos 11. Giovanny recebeu de Alan Ruschel e chutou para o gol e acertou a trave de Jonathan. A pressão se manteve e, aos 14, o juíz marcou uma falta perigosa para o Papo. Na batida, o chute de Nenê chegou perto do gol, mas foi para fora.

Minutos depois, Nenê teve mais uma grande chance. Batalla encontrou o camisa 10 livre, que chutou de primeira. A bola, todavia, bateu na rede, porém pelo lado de fora. A pressão continuou. O camisa 27 concluiu para o gol e o goleiro Jonathan fez mais uma grande defesa. Foram 26 finalizações da equipe Alviverde e nenhum gol marcado - até os 50 minutos. Nenê encontrou Erick Farias, que cabeceou para o gol de Jonathan e garantiu a vitória do Papo.

O que vem por aí?

O Juventude volta a campo no sábado (1º), quando enfrenta o Caxias, no clássico CaJu. A bola rola a partir das 21h30, no Centenário. Já o Guarany recebe o Pelotas, no domingo (2), às 19h, no estádio Estrela D‘Alva, em Bagé.