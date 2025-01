Aos 16 anos, Gabriel Mec estreia no profissional do Grêmio: ‘Sonho de criança’ Agenciado pelo pai de Neymar, jovem está desde os nove anos do clube

Gabriel Mec é destaque das categorias de base do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)